Расширить список

Перечень физических и юридических лиц, на которые распространяется система страхования вкладов, может быть расширен. По мнению экспертов, инициативы носят социальный характер.

Система страхования была создана в 2004 году и изначально была нацелена на обеспечение стабильности ресурсной базы банковской системы, поскольку средства населения составляют основу банковских пассивов, но легко подвержены оттоку в условиях финансовой нестабильности. Речь идет о так называемом «бегстве вкладчиков», наиболее ярким примером которого может служить нестабильность на банковском рынке летом 2004 года. С тех пор максимальный объем возмещаемых средств был увеличен с 400 тыс. до 1,4 млн рублей. Средства индивидуальных предпринимателей были внесены в категорию застрахованных относительно недавно. «И эта мера была направлена в большей степени на поддержку малого бизнеса. Ранее предприниматели вынуждены были ожидать длительный период до окончания процедуры банкротства банка. Обсуждаемое сейчас расширение системы страхования вкладов также носит скорее социальный характер и вряд ли окажет значимое влияние на стабильность банковской системы»,— отмечает Михаил Хромов. Как полагает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев, расширение категорий физических и юридических лиц, на которые распространяется система страхования вкладов, давно назрело. «Существует целый пласт потенциально уязвимых вкладчиков банков, которые рискуют потерять свои деньги в случае проблем у кредитного учреждения. Это люди, у которых на незначительный срок на банковском счете неумышленно оказалась сумма, существенно превышающая порог страхования в 1,4 млн рублей. Например, при продаже недвижимости, получении страховых выплат, субсидий, грантов, расчетов за выполненные работы или авансов. Можно себе представить масштабы личной катастрофы для такого вкладчика, когда он, меняя место жительства, продал квартиру и до того, как успел рассчитаться за новую, банк рухнул и почти все денежные средства, за исключением застрахованной суммы в 1,4 млн рублей, были утеряны. Фактически человек остается без жилья. Такие ситуации встречаются нечасто, но социальная защищенность должна быть гарантирована и таким пользователям банковских вкладов»,— убежден аналитик.

Кто на новенького

С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». В новой редакции предусмотрено страхование денежных средств малого предприятия в рублях и иностранной валюте на сумму, не превышающую 1,4 млн рублей. «Таким образом, сейчас к числу вкладчиков, средства которых застрахованы в ССВ, относятся физические лица, индивидуальные предприниматели и малые предприятия. В ЦБ РФ уже заявили, что считают этот список достаточным, а дополнительное его расширение серьезно увеличит нагрузку на АСВ и на всю банковскую систему»,— отмечает ведущий аналитик QBF Олег Богданов. О том, что ЦБ готов на расширение категорий физических и юридических лиц, на которые распространяется система страхования вкладов, в июне этого года сообщил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. По мнению директора по развитию Rebridge Capital Ольги Хрипченко, поправки в закон о страховании вкладов — хорошая идея, которая при реализации принесет пользу, а основной категорией вкладчиков, которых затронет нововведение, станет средний бизнес. Председатель правления VestaBank Виктор Жидков полагает, что расширение возможностей по страхованию вкладов является здравой идей. «В ряде жизненных ситуаций люди накапливают и сохраняют в банке более 1,4 млн рублей. При этом они не всегда могут пользоваться услугами высоконадежных банков в силу территориальной удаленности их офисов или отсутствия в арсенале данных банков каких-то продуктов. Страховая защита должна распространяться на уязвимые слои населения, которые не защищены от финансовых рисков и крайне чувствительны к потере средств. В частности, страхование стоит распространить на людей, получающих разовые выплаты, а также занимающихся бизнесом в качестве самозанятых»,— уверен Виктор Жидков.

Попасть под гарантии

По мнению старшего научного сотрудника лаборатории структурных исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Михаила Хромова, к застрахованным средствам могут отнести счета социальных учреждений, а также, в особых случаях, средства физических лиц в объеме до 10 млн рублей. «В целом для банковского сектора эта мера, скорее всего, не окажет значимого эффекта. Социальные учреждения — это не та категория банковских клиентов, которая может активно изымать свои средства в период нестабильности. Также и перечень ситуаций, в которых страховка средств физлиц будет расширена до 10 млн рублей, будет достаточно ограничен. Однако социальный эффект, безусловно, будет. И это позволяет рассматривать данную инициативу в рамках общего повышения степени защиты прав потребителей финансовых услуг»,— убежден Михаил Хромов. Советник, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации международной юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов уверен, что в конечном счете под гарантии могут и должны попасть все клиенты, у которых есть банковские счета. «Мы видим тенденцию на расширение объема застрахованных вкладов за счет субъектов, пользующихся отдельной защитой, например представителей малого и среднего предпринимательства. Поэтому, возможно, законодатель найдет новые группы привилегированных вкладчиков, хотя кто это может быть, сейчас сказать очень сложно. Также нельзя исключать предоставление подобных гарантий компаниям с государственным участием»,— считает он. Партнер, руководитель налоговой практики O2 Consulting Татьяна Сафонова считает, что в настоящее время особенно незащищенными в данном случае оказываются бюджетные организации и субъекты малого предпринимательства, которые в силу характера своей деятельности могут одномоментно иметь на своих счетах суммы, превышающие 1,4 млн рублей. «В рамках поддержки малого предпринимательства и обеспечения деятельности бюджетных организаций как наиболее уязвимых категорий физических и юридических лиц Банк России поддержал наконец идею о расширении на них системы страхования вкладов. Однако страхование вкладов, как инструмент снижения кредитного риска банка, очевидным образом влияет на конкуренцию на рынке депозитов. Степень и последствия такого влияния еще предстоит оценить регулятору совместно с профессиональными участниками финансового рынка»,— заключает Татьяна Сафонова.

Председатель комитета по финансовому рынку Государственной думы Анатолий Аксаков напоминает, что в мае 2019 года был внесен законопроект, направленный на распространение системы страхования вкладов на владельцев специальных счетов по капитальному ремонту. Законопроект предусматривает, что страхованию будут подлежать денежные средства, размещаемые товариществами собственников жилья, жилищными и жилищно-строительными кооперативами, региональными операторами, управляющими организациями в банках на основании договора специального счета и договора специального депозита. «Утрата средств, размещаемых гражданами на специальных счетах по капитальному ремонту, приведет к целому ряду неблагоприятных последствий, таких как, например, невозможность своевременного проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов, улучшения их эксплуатационных характеристик в целях повышения безопасности и комфортности условий проживания в многоквартирных домах, аварийному состоянию домов. Размер страхового возмещения будет аналогичен размеру страхового возмещения, определенного для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, микропредприятий и малых предприятий»,— рассказывает господин Аксаков. Кроме того, по его словам, сейчас готовится еще один законопроект, расширяющий перечень организаций, которые смогут рассчитывать на систему страхования вкладов. «Скорее всего, это будут религиозные организации, может быть, садоводческие товарищества. Возможно, что к таким организациям могут быть также причислены и благотворительные фонды. Сейчас идет дискуссия по определению круга таких организаций. Возможно, уже летом соответствующий законопроект будет внесен в Государственную думу»,— констатирует Анатолий Аксаков.

Агата Маринина