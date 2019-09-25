Живых видеоблогеров сменили виртуальные

В Японии становится все больше виртуальных блогеров, которые ведут каналы на YouTube и в других видеосервисах от лица анимационных персонажей, напоминающих героев аниме. У самого первого и самого популярного из них — Kizuna Ai — около 4 млн подписчиков. Всего же число виртуальных блогеров приближается к 10 тыс.

Первый виртуальный видеоблогер (их называют VTuber — от virtual YouTuber) появился в Японии меньше трех лет назад — в декабре 2016 года. С тех пор VTuber Kizuna Ai стала, пожалуй, самым узнаваемым примером виртуального блогера. Сейчас у ее канала около 4 млн подписчиков, она рекламирует самые разные товары от лапши быстрого приготовления до капель для глаз и появляется на самых разных мероприятиях. «Мы видели, как это начало взлетать в самом конце 2017 года… и оно продолжает расти до сих пор»,— отмечает глава подразделения YouTube по культуре и тенденциям Кевин Аллокка.

Виртуальные блогеры, обычно выглядящие как персонажи аниме, остаются почти исключительно японским феноменом. Как отмечает профессор социологии и культурологии японского Университета Чуо Идзуми Цудзи, тенденции отдавать предпочтение цифровым персонажам перед реальными в Японии уже около 40 лет. По его словам, с конца 1970-х многие японцы больше любят аниме и видеоигры, чем реалистичных звезд музыки и кино. Популярности виртуальных блогеров способствует в том числе то, что они находятся на пересечении двух весьма популярных в Японии тем — аниме и видеоигр.

«Что отличает VTuber от обычных аниме-персонажей — что вы можете поверить в то, что они действительно существуют. Такое присутствие важная часть того, что делает их столь привлекательными»,— рассказывает Такэси Осака, основатель компании Activ8, которая создала Kizuna Ai.

С технической точки зрения особенность VTuber состоит в том, что при создании персонажа используются не приемы обычной анимации, а технологии захвата движения, которые применяются и при создании современных голливудских фильмов.

Такая технология позволяет виртуальным блогерам взаимодействовать со зрителями в прямом эфире на разных мероприятиях, давать интервью и «выступать» на концертах. «Инновация состоит в том, что здесь сочетается 3D компьютерная графика в реальном времени, захват движения и видеостриминговые сайты, такие как YouTube, для создания двустороннего взаимодействия с аудиторией»,— отмечает Эйдзи Араки, старший вице-президент одного из крупнейших в Японии разработчиков мобильных приложений Gree, возглавляющий подразделение, которое специализируется на виртуальных блогерах.

По данным исследовательской компании User Local, число VTuber-каналов сейчас достигает 9 тыс. Их распространение не в последнюю очередь объясняется и появлением систем виртуальной реальности, таких как представленная Facebook Oculus или Vive от HTC. Такие системы в сочетании с бесплатным или дешевым ПО для создания анимации и 3D-изображений делают возможным довольно бюджетное создание собственного виртуального блогера. Тем не менее самыми популярными остаются VTuber, созданные небольшой группой профессиональных студий, таких как Activ8, каждой из которых созданы десятки виртуальных блогеров. За многими виртуальными блогерами стоит целая команда актеров, видеоблогеров и технических специалистов. С точки зрения бизнеса перспективность виртуальных блогеров заключается в числе прочего в том, что, в отличие от реальных видеоблогеров, их образ может более широко использоваться в коммерческих целях, например появляться в приложениях и становиться персонажем игр.

Хотя в основном VTuber популярны именно в Японии, нельзя сказать, что не предпринимается попыток вывести их на мировой рынок.

«Я начал этот бизнес виртуальных развлечений, потому что я верю, что это можно распространить по всему миру. Наша цель — стать Disney следующего поколения»,— заявил господин Осака.





Так, например, Activ8 в этом году запустила китайскую версию Kizuna Ai, изменив одежду и голос персонажа, число подписчиков этого канала на китайском видеосервисе Bilibili уже превысило 810 тыс. человек. Кроме того, Национальная туристическая организация Японии — JNTO — сделала Kizuna Ai своим лицом во время кампании «Приезжайте в Японию», запущенной в США. «Нет сомнений, что это изменит будущее сферы развлечений»,— считает Хиронао Кунимицу, основатель компании Gumi, инвестировавшей в Activ8 и десятки других компаний, работающих над технологиями виртуальной реальности. Однако, по его мнению, «чтобы этот тип контента нашел отклик за пределами Японии, он должен быть адаптирован к местным вкусам и пристрастиям».

Яна Рождественская