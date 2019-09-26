Александр Головин стал центральной фигурой

Российский полузащитник Александр Головин стал главным героем очередного игрового дня в чемпионате Франции. Благодаря Головину, который к двум голам добавил результативную передачу, «Монако» в седьмом туре наконец открыл счет победам в первенстве, обыграв — 3:1 — «Ниццу».

Такого славного дня в карьере Александра Головина, может быть, еще не было. О том, какой резонанс вызвало его выступление в матче, в котором «Монако» принимал «Ниццу», говорит обилие посвященных персонально ему заметок в различных французских медиаресурсах и, например, тот факт, что именно его фото вынесло на обложку главное спортивное издание страны L’Equipe. Это притом, что вообще-то красивых вариантов у него было достаточно. Но предпочли именно Головина. А видеосервисы размещали эпизоды с его участием из этого матча. Вот шикарный первый гол — после розыгрыша углового, начатого Головиным и им же завершенного ударом с левой в «девятку». Вот второй, после тоже эффектного и фантастически резкого подключения из глубины на передачу Ислама Слимани. А вот перехват и изумительный пас на выход один на один Виссаму Бен-Йеддеру, добивающему, строго говоря, не уступавшую по игре, временами грозившую ее перевернуть «Ниццу».

Хотя все в принципе понятно.

«Монако» в сентябре привлекал особенное внимание — и совсем не классным футболом. Про этот клуб во Франции все знают, что им владеет российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев и что когда-то он декларировал высокие цели.

Более того, был момент, когда результаты совпадали с амбициями. В 2017 году «Монако» совершил головокружительный взлет, взяв золото чемпионата Франции и опередив казавшийся неуязвимым, с бесконечными ресурсами, ПСЖ, а параллельно добрался до полуфинала Лиги чемпионов. В следующем сезоне успехи клуба, вынужденного продать парижскому монстру своего вундеркинда Килиана Мбаппе, а Бернарду Силву и Бенжамена Менди, футболистов стержневых, отпустить в «Манчестер Сити», были скромнее. И все-таки второе место в первенстве он никому не подарил и со статусом гранда не расстался. Приобретенный у ЦСКА, по различным данным, за сумму от €20 млн до €30 млн после прошлогоднего чемпионата мира Александр Головин был призван помочь переживающему стадию «переформатирования» «Монако» не упасть слишком низко — а превратился в участника настоящей драмы. От падения катастрофического команда с довольно быстро, несмотря на травмы, закрепившимся в основе российским хавбеком в итоге спаслась чудом. В чемпионате она финишировала на 17-м месте — всего в двух очках от 18-го, которое обязывает играть переходные матчи за право остаться в элите, и в трех — от зоны прямого вылета.

Этим летом никто из французских футбольных экспертов не упустил из виду трансферную кампанию «Монако». Она была не то чтобы ошеломительно масштабной, громкой, но €135 млн, вложенных в сделки, в том числе в игроков заметных, таких как Виссам Бен-Йеддер или Желсон Мартиньш,— большая по меркам Франции сумма. «Монако» прозрачно намекал на стремление во что бы то ни стало снова подобраться к верхушке.

Между тем старт чемпионата контрастировал с намеками. «Монако» открыл его двумя поражениями по 0:3 от «Лиона» и «Метца», а в следующих четырех турах крупно не проигрывал, но победить так и не смог: очки принесли ему три ничьи. А от его игры не веяло никаким взлетом — сплошные мучения.

В этом смысле матч с «Ниццей», которая имела в активе дюжину очков и даже после осечки будет в головной группе чемпионата, смотрелся, безусловно, прорывом. А человек, его обеспечивший идеальной для центрального полузащитника, нацеленного на созидание, остроту, игрой, забивший в этом отдельно взятом матче почти столько же голов, сколько за три десятка — в дебютном французском сезоне (их в нем у Головина было три), возможно, и вправду заслуживал обложки главного спортивного издания.

Алексей Доспехов