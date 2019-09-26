Сегодня исполняется 50 лет президенту ОАО РЖД Олегу Белозерову

Его поздравляет председатель Совета федерации Валентина Матвиенко:

— Уважаемый Олег Валентинович! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Вы встречаете этот день серьезными достижениями, и большая их часть так или иначе связана с дорогами. Дорога — очень важный, зримый символ. В нем вечный поиск своего пути, стремление к поставленной цели, радость преодоления. Вы не только нашли свой путь и следуете ему, но именно дороги стали Вашим призванием. Вашим профессиональным знаниям, организаторскому таланту, креативности можно только по-хорошему завидовать.

Вы многого добились. Сколько километров современных транспортных магистралей проложено благодаря Вам! Сколько позитивных изменений произошло с Вашим приходом в РЖД! Российские железные дороги функционируют эффективно, модернизируются, становятся все более надежными и комфортными. А для такой огромной страны, как наша, это одно из важнейших условий территориальной связанности и динамичного развития. В юности вы ставили рекорды в спринте. Сегодня мы видим, как Вы уверенно себя чувствуете на дистанции свыше 80 тысяч километров. Дорога научила Вас не бояться перемен и крутых поворотов, не останавливаться на достигнутом. А значит, впереди новые вершины и большая работа! От всей души желаю Вам успехов! Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!

Поздравления передает гендиректор госкомпании «Ростех» Сергей Чемезов:

— Уважаемый Олег Валентинович! Примите самые искренние поздравления! Российский государственный деятель, талантливый управленец, Вы зарекомендовали себя как профессионал высочайшего уровня, заручились поддержкой и признанием коллег и общественности. Сегодня под Вашим руководством РЖД реализует государственную стратегию комплексного развития железных дорог, обеспечивая повышение грузооборота, увеличение пассажирских перевозок, уделяя большое внимание безопасности движения, энергоэффективности и защите окружающей среды. Крепкого Вам здоровья, благополучия и всего самого наилучшего!

Алексей Мордашов Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 54 года председателю совета директоров ПАО «Северсталь» Алексею Мордашову

Его поздравляет директор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода:

— Уважаемый Алексей Александрович! От имени Еврейского музея, Федерации еврейских общин России и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения! Мы бесконечно признательны Вам за поддержку, оказанную Центру авангарда Еврейского музея, и теперь мы имеем возможность реализовать самые смелые проекты. Согласно еврейской традиции, оказание помощи — это восстановление справедливости. Всевышний дает нам средства, учитывая и наши нужды, и нужды людей, которым мы можем помочь. Ваш подход к вопросам благотворительности имеет именно такой характер — для Вас это естественное и обязательное дело успешного человека. Ваши действия — это достойный пример для многих людей. Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья и долгих лет жизни, благополучия и удачи. Пусть Всевышний за все Ваши добрые дела благословит Вас и пошлет Вам мир и гармонию.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»