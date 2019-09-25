Минюст предложил вскрывать квартиры для проверок перепланировки и газа

Министерство юстиции России предложило разрешить судебным приставам взламывать двери квартир и домов в случае, если жильцы препятствуют или отказываются от проверок газового оборудования и перепланировки жилья. Согласно законопроекту, разработанному Минюстом, принудительный доступ будет производиться в присутствии понятых и при наличии необходимого для этого разрешения.

Принудительный доступ (взлом дверей) может быть разрешен только после истечения двух сроков для добровольного исполнения требования. Каждый срок истекает после пяти дней с момента получения должником постановления. В случае принудительного доступа судебный пристав должен обеспечить сохранность имущества жильца.

Проект предложенных поправок к закону «Об исполнительном производстве» опубликован на портале нормативных правовых актов. Проект выставлен на общественное обсуждение до 8 октября 2019 года.