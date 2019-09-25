Президент Татарстана выступил против отсева учеников после девятого класса

«Мы должны дать возможность всем желающим получить полное среднее образование»,– заявил президент Татарстана Рустам Минниханов , выступая сегодня с ежегодным посланием Госсовету республики.

«Некоторые школы пытаются ограничивать возможность обучения в 10-11-х классах. В реальности – это стремление повысить свой рейтинг за счет исключения учащихся с невысокими оценками»,– сказал он.

«К сожалению, по-прежнему сохраняется значительный разрыв в качестве образования между отдельными территориями и школами», – добавил глава региона. Он отметил, что на повышение качества образования «должны быть нацелены все звенья» системы образования в республике.

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"