Экс-главе администрации Саратова не удалось обжаловать домашний арест

Бывший глава администрации Саратова Алексей Прокопенко останется под домашним арестом до 12 октября. Такое решение вынес Саратовский областной суд в ответ на апелляционную жалобу адвоката господина Прокопенко Дмитрия Белякова на решение Октябрьского районного суда.

Защитник просил заменить домашний арест на более мягкую меру пресечения. Это связано с тем, что его доверитель не нарушал условия домашнего ареста, не оказывает давления на других участников процесса, сдал заграничный паспорт, что свидетельствует о том, что он не намерен скрываться. Кроме того, следственные действия по его делу завершены.

Напомним, с Алексея Прокопенко сняты обвинения в мошенничестве и легализации добытых преступным путем доходов, в настоящее время он обвиняется только в присвоении.

Марина Ковалева