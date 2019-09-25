Незаконные рубки леса причинили Пензенской области ущерб на 73 млн рублей

В Пензенской области с начала года было выявлено 57 незаконных рубок более трех тыс. куб. м леса. Ущерб оценивается в 73 млн руб., сообщает пресс-служба областного правительства.

Проблему обсудили на заседании комиссии по противодействию нелегальному обороту промышленной продукции.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что незаконные рубки причинили региону «очень большой ущерб», поскольку взыскания денежных средств у арендаторов властям приходится добиваться через суд в течение длительного времени. Он предположил, что профилактических мер, направленных против незаконных рубок, недостаточно, и добавил, что виной этому может быть и халатность отдельных сотрудников министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона. «Там, где есть основания для возбуждения уголовных дел. Необходимо оперативно направлять материалы в правоохранительные органы, проводить тщательные служебные расследования», - подытожил Иван Белозерцев.

Нарушения в сфере природопользования глава региона призвал «не замалчивать, а выявлять и наказывать».

Иван Сергеев