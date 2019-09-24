Спектакли на вырост

С 26 октября по 3 ноября в Воронеже пройдет пятый фестиваль детского театра «Маршак». По словам его куратора Варвары Коровиной, в этом году акцент будет сделан на постановках для подростков – спектакли для этой аудитории сегодня практически нет, и фестиваль старается восполнить этот пробел. «Стиль» выбрал семь событий «Маршака».



«Двенадцать месяцев»

Театр оперы и балета, 6+

2 часа с антрактом

26 октября, 13:00, 18:00

27 октября, 12:00



«Двенадцать месяцев» санкт-петербургского музыкального театра «Карамболь» станет спектаклем-открытием фестиваля, и тому есть несколько причин. Это постановка по истории, на основании которой Самуил Маршак, в честь которого и назван форум, написал собственную сказку. Это один из массовых и масштабных спектаклей, призванный задать тон всему фестивалю. Потому он и рассчитан на публику почти всех возрастов.

«Дети ворона»

Театр драмы имени Кольцова, 12+

1 час 30 минут с антрактом

27 октября, 16:00

28 октября, 13:00, 16:00



Режиссер Екатерина Корабельник поставила спектакль по одноименной книге Юлии Яковлевой в Центре имени Мейерхольда – этот театр приезжает на «Маршак» впервые. «Дети ворона» – первая часть цикла «Ленинградские сказки», рассказывающего о советских реалиях военных и послевоенных лет. По сюжету, у главных героев Шурки и Тани черный ворон забирает родителей, и они отправляются на их поиски. Таким образом, в аллегорической форме театр рассказывает подросткам о репрессиях и сталинском терроре.

«10:10»

Театр драмы имени Кольцова, 6+

48 минут

29 октября, 16:00

30 октября, 12:00, 16:00



Бельгийский театр Nyash Co стал одним из трех иностранных участников фестиваля. Режиссер Кэролайн Корнелис с помощью хореографии решила показать в «10:10» жизнь обычного двора. Спектакль участвовал в Авиньонском фестивале, кураторов которого привлекла необычная форма подачи истории. По словам Варвары Коровиной, современный танец редко встречается в детских постановках, а бельгийцы одними из первых поняли, что язык пластики интуитивно понятен детям. Даже самым маленьким.

«Дарайя»

Театр драмы имени Кольцова, 15+

1 час без антракта

1 ноября, 13:00, 18:00



Еще одна иностранная (и вдобавок самая «взрослая» из всей программы) постановка – «Дарайя» бельгийского Foule Theatre. Это моноспектакль Филиппа Леонарда о жизни в охваченной войной Сирии. Дарайя – городок, в котором одним из важных мест для жителей стала библиотека. В этой истории актер рифмует воспоминания о своем путешествии в Сирию в 1989 году с путешествием журналиста в 2015–2016 годах. Спектакль идет на французском языке с субтитрами.

«Птифуры»

Театр юного зрителя, 12+

1 час без антракта

2 ноября, 19:00

3 ноября, 14:00, 17:00



«Птифуры» санкт-петербургского театра «Кукольный формат» по версии жюри «Золотой маски-2019» стал лучшим кукольным спектаклем. Птифуры – это небольшие пирожные, которые, по мнению авторов спектакля, любят не только дети, но и их бабушки и дедушки. Таким образом, юной публике рассказывают, что их старшие родственники ничем от них сами не отличаются. По словам режиссера Анны Викторовой, старички и старушки «могут не только воспитывать, но и веселиться, и хулиганить, и грустить»: «А для себя мы открыли, что бабушки и дедушки – это такой вид человека. Несмотря на огромный жизненный опыт, они беззащитны и нуждаются во внимании, у них есть характерные причуды и особенности поведения».

«Космос. Начало»

Театр драмы имени Кольцова, 10+

1 час без антракта

3 ноября, 12:00, 16:00



Кажется, ни один театральный фестиваль, тем более детский, сегодня не может обойтись без сторителлинга, жанра, в котором просто и доступно рассказываются самые разные вещи и пересказываются на свой лад самые разные истории. Московский «Театр сторителлинга» на «Маршаке» покажет спектакль «Космос. Начало», в котором актеры в занимательной форме говорят о великих научных открытиях и достижениях – таблице Менделеева, лазере и покорении космоса.

«Я хочу в школу»

Воронежский концертный зал, 12+

2 часа 30 минут с антрактом

3 ноября, 13:00, 18:00



Закроет «Маршак» спектакль Российского академического малого театра. В качестве события-закрытия он также выбран неслучайно: по мнению Варвары Коровиной, это история должна подготовить детей к школе после каникул, во время которых и проходит фестиваль. По сюжету, главные герои учатся в необычном учебном заведении, где детям могут устроить даже экскурсию на Эверест. Однако школа закрывается, и ученикам приходится приспосабливаться к новой жизни, в самой обычной школе.

Фото предоставлены пресс-службой фестиваля «Маршак»