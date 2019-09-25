Управляющие объединяются

Одна из старейших российских управляющих компаний — УК «Уралсиб» — сменит собственника. ФГ БКС покупает ее у ФК «Уралсиб». УК оценивается в 1–1,5 млрд руб. Компания интересна за счет большого числа исторических клиентов, их сохранение и будет основной задачей нового собственника, считают участники рынка.

Спустя две недели после того, как «Альфа-Капитал» приобрел «Капиталъ Управление активами», на рынке доверительного управления состоялась новая сделка. Как стало известно “Ъ”, ФГ БКС 24 сентября приобрела УК «Уралсиб».

В рамках сделки заключен двухлетний эксклюзивный договор на продажу продуктов не только УК «Уралсиб», но и других инвестиционных решений ФГ БКС. Название УК планируется сохранить. «Этот проект для нас не только покупка интересного стратегического актива, но и развитие каналов продвижения через партнерство с сильным дистрибутором»,— говорит глава «БКС Капитала» Эдвард Голосов. Как пояснила “Ъ” вице-президент ФК «Уралсиб» Ирина Волина, в группе есть активы, которые имеют отношение к финансовой деятельности, но не являются основными, в частности к ним относилась и УК. Конъюнктура рынка сейчас позволяет удачно выйти из них, добавила она. В БКС ожидают до конца года закрыть сделку.

УК «Уралсиб» работает с 1996 года. По данным «Эксперт РА», по итогам первого полугодия она занимала 31-е место среди российских УК с активами 24,2 млрд руб. В группу БКС входят УК БКС и УК «БКС—Фонды недвижимости». По данным «Эксперт РА», группа занимала 27-е место с активами 31,5 млрд руб.

Это уже вторая попытка ФГ БКС приобрести УК «Уралсиб». В 2015 году стороны заключали договор, который был направлен в ФАС, но согласование совпало с санацией банка, и сделка не состоялась. «В то время мы заключили сделку по покупке УК "Русский стандарт" и решили сфокусироваться на интеграции бизнесов по управлению активами. Поэтому в тот момент переговоры приостановились»,— пояснил господин Голосов. По словам источников “Ъ”, знакомых с ситуацией, весной 2019 года переговоры возобновились.

Сумму сделки стороны не раскрывают. По словам источника “Ъ”, знакомого с ходом переговоров, ФГ БКС заплатит за УК 1–3 годовых выручки, по словам другого собеседника “Ъ”, 1–1,5 млрд руб. «Конечная цена зависит от таких факторов, как величина активов розничных фондов, объем клиентской базы, условий дальнейшего сотрудничества с продающей сетью банка»,— отмечает собеседник “Ъ”, знакомый с ходом переговоров. У них очень хорошие интервальные фонды, в которых много «стабильных, исторических пайщиков», поэтому оцениваются они в 4–5% от СЧА фондов (650 млн руб.), еще около 2–3% может стоить ИДУ (115 млн руб.). Если в периметр сделки войдет договоренность сохранения продажи в агентской сети, то стоимость может еще вырасти, добавляет он. С учетом остальных направлений бизнеса верхний потолок сделки — 1 млрд руб.

Ключевым риском подобных сделок является возможный отток действующих клиентов, считают участники рынка. «В случае сделок по M&A очень важно добиться того, чтобы клиенты не просто не потеряли, а приобрели при переходе в новую компанию и не покидали фонды»,— отмечает директор по стратегическому развитию УК «Альфа-Капитал» Вадим Логинов. В случае с покупкой УК «Уралсиб» риски оттока клиентов для ФГ БКС снижены за счет того, что юрлицо сохранится.

Эксперты ожидают новых сделок M&A на рынке доверительного управления. «Сделки слияний и поглощений на рынке управления активами участились из-за роста издержек на ведение бизнеса УК в сочетании с отсутствием ярких драйверов роста рынка — нет притока новых институциональных инвесторов на рынок, а рост розницы ограничен невысокими доходами населения»,— отмечает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. По словам Вадима Логинова, интерес могут представлять фонды и УК с активами от 1 млрд руб.

Виталий Гайдаев