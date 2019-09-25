Экс-владельца Нота-банка следствие не отпустило в колонию

Тверской суд столицы санкционировал арест на два месяца экс-совладельца Нота-банка Вадима Ерохина. Он обвиняется в том, что вместе со своим братом Дмитрием, также бывшим акционером и председателем совета директоров кредитного учреждения, организовал хищение средств банка на сумму 25 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Дмитрий Ерохин в рамках этого дела был отправлен в СИЗО ранее. Отметим, что финансисты недавно уже получили внушительные сроки за хищение у вкладчиков Нота-банка более 2 млрд руб., но теперь им придется остаться в СИЗО.

Судебное заседание, назначенное на 15:00, началось с опозданием на несколько часов. Сначала Вадима Ерохина долго не могли доставить в суд из столичного СИЗО-4 из-за пробок, и судья Елена Булгакова приступила к рассмотрению ходатайств по другим делам. Оказавшись наконец в зале заседаний, господин Ерохин выглядел заметно подавленным. Впрочем, рассмотрение ходатайства следствия много времени не заняло.

Уголовное дело о хищении 25 млрд руб. из средств Нота-банка следственный департамент МВД возбудил в декабре 2015 года. По версии следствия, бывшие совладельцы и руководители кредитного учреждения при помощи подчиненных им сотрудников организовали масштабные хищения средств кредитного учреждения в период, предшествующий краху Нота-банка в конце 2015 года. По версии следствия, в 2014-м — октябре 2015 года злоумышленники организовали выдачу кредитов 66 подставным фирмам, которые реальной хозяйственной деятельностью не занимались.

Фигурантам дела инкриминировали ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 (мошенничество и растрата в особо крупном размере). Обвинение Вадиму Ерохину было предъявлено 6 сентября этого года. Его старшему брату Дмитрию такое же обвинение предъявили 3 сентября, а неделю спустя суд его арестовал. Оба вины не признают. Кроме того, по делу проходят экс-председатель кредитного комитета банка Тимур Исхаков и бывшие члены комитета — начальник службы безопасности Алексей Киреев (оба находятся под стражей) и Андрей Симаков.

Выступая в суде, представитель следственного департамента заявила, что арест господина Ерохина необходим потому, что в ином случае банкир окажется в колонии, где сможет приобрести телефон и наладить связь со своими сообщниками, в том числе и теми, которых следствие еще не установило. Таким образом злоумышленники смогут координировать свои действия и показания с тем, чтобы воспрепятствовать расследованию.

Позицию следствия поддержали представители прокуратуры и потерпевшей стороны — Агентства страхования вкладов.

Сам господин Ерохин свою позицию излагать не стал, ограничившись заявлением, что он согласен со всем, что скажет его адвокат. В свою очередь, адвокат банкира Константин Майданюк просил суд отклонить ходатайство следствия на том основании, что изложенные в этом документе доводы не подтверждены объективными данными. В частности, отметил защитник, в ходатайстве содержатся фактические ошибки, касающиеся ранее принимаемых процессуальных решений по делам Вадима Ерохина, а некоторые важные сведения в нем и вовсе отсутствуют. Адвокат также обратил внимание суда на то, что следствие не конкретизировало, какие именно действия совершил Вадим Ерохин для хищения денег. В частности, по данным защиты, в тот период, когда якобы похищались средства банка, господин Ерохин в кредитный комитет не входил и не мог влиять на принимаемые тем решения. Нет указаний в материалах дела и на то, кому и когда выдавались якобы криминальные кредиты.

Однако суд принял сторону следствия и арестовал Вадима Ерохина на два месяца.

Нужно отметить, что показания о причастности братьев Ерохиных и других фигурантов к хищению 25 млрд руб. дали в том числе экс-финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова и ее сестра Людмила. Обе проходили по первому делу о хищениях в банке и сотрудничали со следствием. Их дела были выделены в отдельное производство, сестры получили небольшие сроки и уже вышли на свободу.

Как рассказывал “Ъ”, Останкинский суд Москвы в марте этого года вынес приговор по делу о хищении у вкладчиков Нота-банка 2,1 млрд руб. Тогда Дмитрий Ерохин получил восемь с половиной лет колонии, в Вадим Ерохин — шесть лет (апелляционная инстанция снизила срок наказания на месяц). Вместе с ними за подстрекательство к хищениям была осуждена известная гадалка Нонна Михай, которая долгое время консультировала руководство кредитного учреждения по стратегии развития бизнеса на основе кофейной гущи и ворожбы. Она уже вышла на свободу.

Юрий Сенаторов