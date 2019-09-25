«Город» дошел до суда

Приморский районный суд Санкт-Петербурга приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Максима и Руслана Ванчуговых, братьев депутата Госдумы Романа Ванчугова, обвиняемых в хищении 1,2 млрд рублей, вложенных дольщиками ГК «Город» в строительство трех жилых комплексов. В конце августа в Смольном заявляли, что все проблемные объекты уже введены в эксплуатацию (это произошло на шесть лет позже заявленного срока сдачи домов).

Кроме обвиняемых и адвокатов на первое заседание пришли около 15 дольщиков. Большинство из них оказались пенсионерами. Из-за возражения одного из потерпевших заявление двух телекомпаний о проведении съемки в зале суда было отклонено. Прокуратура, сторона защиты и подсудимые при этом против присутствия камер не возражали, однако судья прислушался к пожеланию дольщика. Всего потерпевшими по делу признано 3,4 тыс. человек. В конце августа в комитете по строительству Смольного сообщали, что количество обманутых дольщиков на этих объектах превышало 5 тыс. человек. В коридоре потерпевшие обсуждали, что раньше на такие «мероприятия» выбиралось больше людей. «Мы знаем обвинение наизусть: ходим на эти заседания пять лет»,— говорила одной из гособвинительниц потерпевшая.

Согласно предъявленному обвинению, учредитель ООО «ГК Город» Руслан Ванчугов и Максим Ванчугов, по данным СПАРК, до сегодняшнего дня выступающий бенефициаром компании, нанесли ущерб в 1,2 млрд рублей покупателям квартир в жилых комплексах «Прибалтийский», «Ленинский парк» и «Морская звезда». По мнению гособвинения, они вывели деньги через банк «Фининвест» на счета компаний-однодневок. Найти людей, которые согласились выступать руководителями таких организаций, по версии следствия, братьям Ванчуговым помог бывший глава совета директоров банка «Фининвест» Сергей Гавриш, также оказавшийся на скамье подсудимых. Трое фигурантов в зависимости от роли обвиняются в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), пяти эпизодах присвоения или растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и незаконном образовании юрлица по предварительному сговору (п. б ч. 2 ст. 171.1 УК РФ). В деле также заявлен гражданский иск на сумму 850 млн рублей от Агентства по страхованию вкладов.

«Закройте окно, не слышно ничего»,— возмущенно обращались дольщики к сидевшим у окна — так, будто бы прежде все фразы гособвинителя отчетливо доходили до конца зала заседаний. Прокурор в это время занималась перечислением всех средств, вложенных тремя тысячами потерпевших в строительство: «Боровикова на сумму 2,8 млн рублей, Гончаров на сумму 2,5 млн рублей…» Суммы варьировались от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. Зачитывать формулу обвинительного заключения, состоящую из трех томов, будут еще не одно заседание. Все дело насчитывает 851 том.

Последний из жилых комплексов, ставших поводом для уголовного преследования братьев Ванчуговых и Сергея Гавриша, был сдан полностью всего несколько недель назад. Строительство объекта началось еще в 2010 году, первые договоры с дольщиками заключили в 2011-м. Датой сдачи домов назывался 2013 год, однако своих квартир в указанный срок никто не получил. В 2014 году стройку совсем заморозили. Тогда необходимый объем инвестиций для окончания строительства оценивался в 8,5 млрд рублей. Уголовное дело по факту хищения средств возбудили в мае 2015 года, но только через полгода в нем появились подозреваемые. В конце октября 2015 года под домашний арест отправили Руслана Ванчугова. Его брата Максима суд отправил в СИЗО. Меру пресечения последнему изменили лишь в феврале: он провел в следственном изоляторе три с половиной года.

Марина Царева