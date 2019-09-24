К Rambler подали иск из-за пиратского размещения фрагментов матчей чемпионата Италии

Компания «Телеспорт» подала иск о защите авторских прав к Rambler Group в связи с размещением и распространением последней видеозаписей фрагментов матчей чемпионата Италии по футболу (серии А), сообщает ТАСС.

«Телеспорт», обладающий исключительными правами на показ матчей серии А трех сезонов (2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021), просит суд обязать Rambler Group «прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование аудиовизуального произведения программ, посвященных матчам серии А, ранее размещенных на сайте championat.com (входит в Rambler Group.— “Ъ”)». Истец просит прекратить распространение пиратских видеороликов и взыскать с Rambler Group компенсацию в размере 235 млн руб. за 47 случаев нарушения права.

Пресс-служба Rambler Group сообщила vc.ru, что компания не признает нарушение и возражает против позиции истца. Судебное заседание по делу назначено на 2 октября, следует из информации на сайте Московского городского суда.

Как отмечает «Интерфакс», Московский городской суд уже наложил предварительные обеспечительные меры, временно заблокировав на сайте объект исключительных прав «Телеспорта».

Также в производстве Мосгорсуда находится шесть исков компании «Рамблер интернет холдинг» (входит в Rambler Group) в связи с пиратскими трансляциями матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), правами на показ которых Rambler обзавелся в этом году. Ответчиками по искам выступают 13 организаций, включая «Гугл ЛЛС» и «Мэйл.Ру Груп». Суд по ходатайству истца временно ограничил доступ к видеоконтенту на более чем 20 сайтах. Также суд уже удовлетворил два иска «Рамблер интернет холдинга» о блокировке пиратских видеозаписей матчей на сайтах Footboom.com и Apostrophe.ua.

О приобретении Rambler Group эксклюзивных прав на показ матчей АПЛ в России — в материале “Ъ” «Rambler принял передачу».