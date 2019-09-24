Белорусский суд не поверил банкиру

Брестский областной суд Белоруссии во вторник отказался удовлетворить жалобу уральского банкира Андрея Лазарева, который оспаривал решение Генпрокуратуры этой страны о его экстрадиции в Россию. В Екатеринбурге он был заочно осужден за растрату 1,2 млрд руб., однако на оглашение приговора не явился и скрылся, а через полгода был задержан с поддельными документами при попытке выезда в Польшу.

Как сообщили “Ъ” в уголовной коллегии Брестского областного суда Белоруссии, во вторник судебная коллегия рассмотрела жалобу гражданина России Андрея Лазарева на решение о его экстрадиции. «Суд отказал в удовлетворении жалобы. Решение Генпрокуратуры оставлено без изменений. Задержанный имеет право на оспаривание решения суда в течение десяти дней в Верховном суде»,— пояснили в облсуде.

Экс-председатель наблюдательного совета уральского Плато-банка Андрей Лазарев был задержан в Белоруссии в апреле текущего года при попытке пересечь белорусско-польскую границу. У него был паспорт гражданина Словении с признаками подделки — это и стало причиной для задержания. Было установлено, что задержанный находится в розыске в России — в отношении него вынесен заочный приговор. В итоге в Белоруссию были направлены материалы разыскного дела, которые изучила республиканская Генпрокуратура. В итоге в августе надзорный орган санкционировал экстрадицию банкира в Россию.

Напомним, в декабре 2018 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал топ-менеджеров Плато-банка виновными в растрате (ст. 160 УК РФ), легализации (ст. 174.1 УК РФ) и фальсификации финансовых документов (ст. 172.1 УК РФ), которые привели к выведению из кредитного учреждения денежных средств. Андрей Лазарев был приговорен к шести годам лишения свободы.

Как следует из приговора, господин Лазарев в 2014–2015 годах создал организованную группу из сотрудников банка. В нее вошли и. о. председателя правления Елена Ярославцева, начальник службы внутреннего аудита Валентина Викулова и сотрудница Мария Гайнетдинова (получили от четырех до четырех с половиной лет лишения свободы). Зная о предбанкротном состоянии учреждения, подельники оформили кредиты подконтрольным компаниям на сумму свыше 1,2 млрд руб. После эти деньги были выведены. На данный момент банк не смог удовлетворить требования кредиторов на 900 млн руб.

Защита господина Лазарева ранее заявляла “Ъ”, что будет оспаривать приговор после того, как будет решен вопрос об экстрадиции подзащитного.

Игорь Лесовских, Екатеринбург