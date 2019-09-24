Актеры МХТ имени Чехова позвали зрителей спектакля на митинг в поддержку «несправедливо осужденных»

В понедельник, 23 сентября, актеры МХТ имени Чехова, участвующие в постановке «Мастера и Маргариты», после спектакля со сцены позвали зрителей на митинг в поддержку политзаключенных. От лица труппы к зрителям обратился актер Анатолий Белый, который в спектакле играл роль Мастера. «Дело в том, что 29 сентября на проспекте Сахарова пройдет санкционированный митинг в поддержку несправедливо осужденных по так называемому московскому делу. Мы считаем, это дело чести каждого человека, который мыслит и думает о своей стране, быть там. Свободу политзаключенным»,— сказал господин Белый под аплодисменты зрителей. Позже он опубликовал видеозапись с этой речью на своей странице в Facebook.

Руководство МХТ имени Чехова пока никак не отреагировало на заявление актеров. Напомним, 18 сентября актриса пермского академического Театра-Театра Дарья Егорова после премьеры спектакля со сцены высказалась в поддержку осужденного коллеги Павла Устинова. Позже она написала в Facebook, что этот поступок принес ей серьезные проблемы: «Никто из актеров меня не поддержал. После этого мне стали писать мои коллеги о том, что я не имела никакого морального и человеческого права так делать, о том, что я подставила их всех и испортила премьеру зрителю». Художественный руководитель пермского Театра-Театра Борис Мильграм заявлял “Ъ”, что объявит выговор актрисе: «Это недопустимо со стороны этики театра. Высказавшись за всех, она нарушила и человеческую этику, не договорившись со своими партнерами, не поставив в известность своего режиссера, не учтя настроение публики, аплодирующей премьере». 20 сентября госпожа Егорова заявила, что уволилась из театра.

Напомним, что в сентябре 24-летний актер Павел Устинов был осужден на три с половиной года колонии из-за вывихнутого плеча росгвардейца. Боец Росгвардии получил травму, упав во время задержания Павла Устинова на акции протеста 3 августа. Сам актер утверждает, что не участвовал в протестах и был задержан без какого-либо повода. После этого российские деятели культуры начали акцию «Я/Мы Павел Устинов»: участники флешмоба требовали пересмотреть дело, подчеркивая, что суд отказался рассмотреть предоставленные адвокатами видеозаписи задержания.

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Видеоролики в поддержку господина Устинова записали: Максим Галкин, Михаил Ефремов, Павел Деревянко, Александра Бортич, Евгений Стычкин, Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Олег Меньшиков, Александр Филимонов, Иван Охлобыстин и другие знаменитости. У здания администрации президента России прошли одиночные пикеты в защиту Павла Устинова. После этого Мосгорсуд по ходатайству Генпрокуратуры изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде, 20 сентября актер вышел на свободу.

Незарегистрированная Либертарианская партия согласовала с мэрией митинг «в поддержку жертв ''московского дела'', ''дела ФБК'' и всех политзаключенных» 28 сентября на проспекте Академика Сахарова. Позже мэрия отозвала разрешение и предложила провести митинг на день позже. «Как только мы анонсировали митинг, нам в панике перезвонили из мэрии и дрожащим голосом сообщили, что "произошла чудовищная ошибка" и они не собирались согласовывать нам субботу»,— сообщил в Twitter организатор акции и один из лидеров незарегистрированной Либертарианской партии Михаил Светов. Господин Светов указал, что организаторы акции получили документ, подтверждающий разрешение на митинг на проспекте Сахарова 29 сентября с 15:00 до 17:00 с количеством участников до 20 тыс. человек.

О развитии дела Павла Устинова читайте в материале “Ъ” «Актер отпущения».

Александр Черных