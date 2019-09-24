Развивать ИЖС в России планируют по опыту Белгорода и Липецка

Опыт Белгородской и Липецкой областей в сфере развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС) стал основой комплексного решения, проработанного с Минстроем, которое будет предложено для тиражирования в пилотных регионах, а затем и по всей стране. Об этом гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева рассказала президенту РФ Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета агентства: «У нас есть задача в рамках национального проекта построить 40 млн кв. м жилья. В ЦФО у нас лидеры Липецкая и Белгородская области, которые в несколько раз превосходят по мощности другие регионы».

Госпожа Чупшева отметила, что Липецкая область совместно со Сбербанком разработала и внедрила ипотеку под ИЖС. «Этот комплекс решений позволит нам обеспечить на уровне пилотных десяти регионов решение этой задачи по вводу жилья в сфере ИЖС. С Министерством строительства отработали, сейчас с руководителями регионов обсуждали, кто готов выступить пилотными регионами»,— добавила она.

Подробнее о проекте — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова