Средняя выплата по ОСАГО в 2019 году выросла на 3,3%

В 2019 году средняя выплата по ОСАГО в России выросла на 3,3% и составила 67,3 тыс. руб., сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

За первые восемь месяцев страховщики собрали с автовладельцев на 4,2% меньше, чем в январе-августе прошлого года. Общая сумма премий составила 142,1 млрд руб. При этом сумма выплат по страховым случаям составила 99,7 млрд руб., увеличившись на 8,1% по сравнению с 2018 годом.

«Мы видим, что тенденция на снижение средней премии и одновременный рост средней выплаты сохраняются уже долгое время. При этом если снижение средней премии представляется нам естественным и ожидаемым и объясняется возросшей конкуренцией на рынке ОСАГО, то постоянный рост средней выплаты нас настораживает, — заявил президент РСА Игорь Юргенс. — Бесконечно такая ситуация продолжаться не сможет, и, чтобы в системе не наступил дисбаланс, важно довести до конца начавшуюся реформу по индивидуализации тарифов, тщательно сбалансировав отмену не слишком справедливых коэффициентов территории и мощности двигателя добавлением новых, характеризующих стиль вождения, степень потенциальной опасности автовладельца для других участников дорожного движения».

Напомним, в мае президент России Владимир Путин подписал проект поправок Минфина к закону об ОСАГО, юридически приравняв бумажные полисы ОСАГО к электронным.