Самые рентабельные банки*

Отношение прибыли за первое полугодие 2019 года к среднему объему капитала** в 2019 году (%)
Место по среднему капиталу в 2019 году**
1
Киви-банк
Москва
39,41
86
2
«Центрокредит»
Москва
35,16
41
3
Энерготрансбанк
Калинингpад
33,25
91
4
Сургутнефтегазбанк
Сургут
27,01
73
5
Мир Бизнес Банк
Москва
25,19
79
6
Азиатско-Тихоокеанский банк
Благовещенск
25,04
78
7
«Центр-Инвест»
Ростов-на-Дону
23,65
70
8
Бэнк оф Чайна
Москва
19,23
85
9
Ситибанк
Москва
17,95
19
10
Абсолют-банк
Москва
17,94
36
11
«Уралсиб»
Москва
17,76
20
12
ХКФ-банк
Москва
16,43
24
13
«Ренессанс Кредит»
Москва
16,32
42
14
«Левобережный»
Новосибирск
15,88
82
15
Тинькофф-банк
Москва
15,04
17
16
«Экспресс-Волга»
Кострома
13,75
56
17
Новикомбанк
Москва
12,94
28
18
СМП
Москва
12,93
26
19
Локо-банк
Москва
12,61
61
20
Райффайзенбанк
Москва
12,56
9
21
Транскапиталбанк
Москва
12,52
57
22
Совкомбанк
Кострома
12,36
13
23
Промсвязьбанк
Москва
12,23
11
24
Экспобанк
Москва
11,37
68
25
РН-банк
Москва
10,88
53
26
«Русский стандарт»
Москва
10,66
23
27
Сбербанк России
Москва
10,60
1
28
«ФК Открытие»
Москва
10,53
6
29
Московский кредитный банк
Москва
10,45
7
30
СДМ-банк
Москва
10,45
84
*Учитывались только результаты банков, вошедших в топ-100 по объему активов на 1 июля 2019 года. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2019 года, 1 апреля 2019 года и 1 июля 2019 года.
**Под средним размером капитала в целях настоящего рейтинга понимается среднее арифметическое между собственными средствами (капиталом) на 1 января 2019 года и 1 июля 2019 года.
Источник: расчеты на основании данных рейтинга «Интерфакс-ЦЭА».