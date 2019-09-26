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Самые рентабельные банки*

"Банк". Приложение от , стр. 1
Место Банк Город Отношение прибыли за первое полугодие 2019 года к среднему объему капитала** в 2019 году (%) Место по среднему капиталу в 2019 году**
1 Киви-банк Москва 39,41 86
2 «Центрокредит» Москва 35,16 41
3 Энерготрансбанк Калинингpад 33,25 91
4 Сургутнефтегазбанк Сургут 27,01 73
5 Мир Бизнес Банк Москва 25,19 79
6 Азиатско-Тихоокеанский банк Благовещенск 25,04 78
7 «Центр-Инвест» Ростов-на-Дону 23,65 70
8 Бэнк оф Чайна Москва 19,23 85
9 Ситибанк Москва 17,95 19
10 Абсолют-банк Москва 17,94 36
11 «Уралсиб» Москва 17,76 20
12 ХКФ-банк Москва 16,43 24
13 «Ренессанс Кредит» Москва 16,32 42
14 «Левобережный» Новосибирск 15,88 82
15 Тинькофф-банк Москва 15,04 17
16 «Экспресс-Волга» Кострома 13,75 56
17 Новикомбанк Москва 12,94 28
18 СМП Москва 12,93 26
19 Локо-банк Москва 12,61 61
20 Райффайзенбанк Москва 12,56 9
21 Транскапиталбанк Москва 12,52 57
22 Совкомбанк Кострома 12,36 13
23 Промсвязьбанк Москва 12,23 11
24 Экспобанк Москва 11,37 68
25 РН-банк Москва 10,88 53
26 «Русский стандарт» Москва 10,66 23
27 Сбербанк России Москва 10,60 1
28 «ФК Открытие» Москва 10,53 6
29 Московский кредитный банк Москва 10,45 7
30 СДМ-банк Москва 10,45 84

*Учитывались только результаты банков, вошедших в топ-100 по объему активов на 1 июля 2019 года. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2019 года, 1 апреля 2019 года и 1 июля 2019 года.

**Под средним размером капитала в целях настоящего рейтинга понимается среднее арифметическое между собственными средствами (капиталом) на 1 января 2019 года и 1 июля 2019 года.

Источник: расчеты на основании данных рейтинга «Интерфакс-ЦЭА».

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