Самые рентабельные банки*

Место Банк Город Отношение прибыли за первое полугодие 2019 года к среднему объему капитала** в 2019 году (%) Место по среднему капиталу в 2019 году** 1 Киви-банк Москва 39,41 86 2 «Центрокредит» Москва 35,16 41 3 Энерготрансбанк Калинингpад 33,25 91 4 Сургутнефтегазбанк Сургут 27,01 73 5 Мир Бизнес Банк Москва 25,19 79 6 Азиатско-Тихоокеанский банк Благовещенск 25,04 78 7 «Центр-Инвест» Ростов-на-Дону 23,65 70 8 Бэнк оф Чайна Москва 19,23 85 9 Ситибанк Москва 17,95 19 10 Абсолют-банк Москва 17,94 36 11 «Уралсиб» Москва 17,76 20 12 ХКФ-банк Москва 16,43 24 13 «Ренессанс Кредит» Москва 16,32 42 14 «Левобережный» Новосибирск 15,88 82 15 Тинькофф-банк Москва 15,04 17 16 «Экспресс-Волга» Кострома 13,75 56 17 Новикомбанк Москва 12,94 28 18 СМП Москва 12,93 26 19 Локо-банк Москва 12,61 61 20 Райффайзенбанк Москва 12,56 9 21 Транскапиталбанк Москва 12,52 57 22 Совкомбанк Кострома 12,36 13 23 Промсвязьбанк Москва 12,23 11 24 Экспобанк Москва 11,37 68 25 РН-банк Москва 10,88 53 26 «Русский стандарт» Москва 10,66 23 27 Сбербанк России Москва 10,60 1 28 «ФК Открытие» Москва 10,53 6 29 Московский кредитный банк Москва 10,45 7 30 СДМ-банк Москва 10,45 84

*Учитывались только результаты банков, вошедших в топ-100 по объему активов на 1 июля 2019 года. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2019 года, 1 апреля 2019 года и 1 июля 2019 года.

**Под средним размером капитала в целях настоящего рейтинга понимается среднее арифметическое между собственными средствами (капиталом) на 1 января 2019 года и 1 июля 2019 года.

Источник: расчеты на основании данных рейтинга «Интерфакс-ЦЭА».