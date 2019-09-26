Самые эффективные банки*

Место Банк Город Отношение прибыли за первое полугодие 2019 года к среднему объему активов** в 2019 году (%) Место по средним активам** в 2019 году 1 «Центрокредит» Москва 8,87 57 2 Киви-банк Москва 5,69 83 3 Бэнк оф Чайна Москва 3,57 92 4 Мир Бизнес Банк Москва 3,12 67 5 Энерготрансбанк Калинингpад 3,10 85 6 Фольксваген Банк Рус Москва 2,99 91 7 ХКФ-банк Москва 2,97 28 8 Азиатско-Тихоокеанский банк Благовещенск 2,96 63 9 Тинькофф-банк Москва 2,78 22 10 «Центр-Инвест» Ростов-на-Дону 2,60 51 11 «Ренессанс Кредит» Москва 2,46 38 12 РНКБ Симферополь 2,17 37 13 Абсолют-банк Москва 2,16 32 14 «Левобережный» Новосибирск 2,15 79 15 Локо-банк Москва 1,97 55 16 Ситибанк Москва 1,87 16 17 РН-банк Москва 1,86 54 18 «Уралсиб» Москва 1,86 17 19 «ФК Открытие» Москва 1,81 7 20 Райффайзенбанк Москва 1,73 11 21 Экспобанк Москва 1,65 62 22 «Сбербанк России» Москва 1,63 1 23 ИНГ-банк (Евразия) Москва 1,61 29 24 «Русский стандарт» Москва 1,60 24 25 АйСиБиСи Банк Москва 1,54 74 26 «Авангард» Москва 1,50 49 27 Росэксимбанк Москва 1,49 46 28 Нордеа-бнк Москва 1,44 50 29 Примсоцбанк Владивосток 1,35 77 30 Новикомбанк Москва 1,34 21

*Учитывались только результаты банков, вошедших в топ-100 по объему активов на 1 июля 2019 года. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2019 года, 1 апреля 2019 года и 1 июля 2019 года.

**Под средним объемом активов в целях настоящего рейтинга понимается среднее арифметическое между активами на 1 января 2019 года и 1 июля 2019 года.

Источник: расчеты “Ъ” на основании данных рейтинга «Интерфакс-ЦЭА».