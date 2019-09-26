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Самые эффективные банки*

"Банк". Приложение от , стр. 1
Место Банк Город Отношение прибыли за первое полугодие 2019 года к среднему объему активов** в 2019 году (%) Место по средним активам** в 2019 году
1 «Центрокредит» Москва 8,87 57
2 Киви-банк Москва 5,69 83
3 Бэнк оф Чайна Москва 3,57 92
4 Мир Бизнес Банк Москва 3,12 67
5 Энерготрансбанк Калинингpад 3,10 85
6 Фольксваген Банк Рус Москва 2,99 91
7 ХКФ-банк Москва 2,97 28
8 Азиатско-Тихоокеанский банк Благовещенск 2,96 63
9 Тинькофф-банк Москва 2,78 22
10 «Центр-Инвест» Ростов-на-Дону 2,60 51
11 «Ренессанс Кредит» Москва 2,46 38
12 РНКБ Симферополь 2,17 37
13 Абсолют-банк Москва 2,16 32
14 «Левобережный» Новосибирск 2,15 79
15 Локо-банк Москва 1,97 55
16 Ситибанк Москва 1,87 16
17 РН-банк Москва 1,86 54
18 «Уралсиб» Москва 1,86 17
19 «ФК Открытие» Москва 1,81 7
20 Райффайзенбанк Москва 1,73 11
21 Экспобанк Москва 1,65 62
22 «Сбербанк России» Москва 1,63 1
23 ИНГ-банк (Евразия) Москва 1,61 29
24 «Русский стандарт» Москва 1,60 24
25 АйСиБиСи Банк Москва 1,54 74
26 «Авангард» Москва 1,50 49
27 Росэксимбанк Москва 1,49 46
28 Нордеа-бнк Москва 1,44 50
29 Примсоцбанк Владивосток 1,35 77
30 Новикомбанк Москва 1,34 21

*Учитывались только результаты банков, вошедших в топ-100 по объему активов на 1 июля 2019 года. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2019 года, 1 апреля 2019 года и 1 июля 2019 года.

**Под средним объемом активов в целях настоящего рейтинга понимается среднее арифметическое между активами на 1 января 2019 года и 1 июля 2019 года.

Источник: расчеты “Ъ” на основании данных рейтинга «Интерфакс-ЦЭА».

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