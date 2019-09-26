Самые эффективные банки*

Отношение прибыли за первое полугодие 2019 года к среднему объему активов** в 2019 году (%)
Место по средним активам** в 2019 году
1
«Центрокредит»
Москва
8,87
57
2
Киви-банк
Москва
5,69
83
3
Бэнк оф Чайна
Москва
3,57
92
4
Мир Бизнес Банк
Москва
3,12
67
5
Энерготрансбанк
Калинингpад
3,10
85
6
Фольксваген Банк Рус
Москва
2,99
91
7
ХКФ-банк
Москва
2,97
28
8
Азиатско-Тихоокеанский банк
Благовещенск
2,96
63
9
Тинькофф-банк
Москва
2,78
22
10
«Центр-Инвест»
Ростов-на-Дону
2,60
51
11
«Ренессанс Кредит»
Москва
2,46
38
12
РНКБ
Симферополь
2,17
37
13
Абсолют-банк
Москва
2,16
32
14
«Левобережный»
Новосибирск
2,15
79
15
Локо-банк
Москва
1,97
55
16
Ситибанк
Москва
1,87
16
17
РН-банк
Москва
1,86
54
18
«Уралсиб»
Москва
1,86
17
19
«ФК Открытие»
Москва
1,81
7
20
Райффайзенбанк
Москва
1,73
11
21
Экспобанк
Москва
1,65
62
22
«Сбербанк России»
Москва
1,63
1
23
ИНГ-банк (Евразия)
Москва
1,61
29
24
«Русский стандарт»
Москва
1,60
24
25
АйСиБиСи Банк
Москва
1,54
74
26
«Авангард»
Москва
1,50
49
27
Росэксимбанк
Москва
1,49
46
28
Нордеа-бнк
Москва
1,44
50
29
Примсоцбанк
Владивосток
1,35
77
30
Новикомбанк
Москва
1,34
21
*Учитывались только результаты банков, вошедших в топ-100 по объему активов на 1 июля 2019 года. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2019 года, 1 апреля 2019 года и 1 июля 2019 года.
**Под средним объемом активов в целях настоящего рейтинга понимается среднее арифметическое между активами на 1 января 2019 года и 1 июля 2019 года.
Источник: расчеты “Ъ” на основании данных рейтинга «Интерфакс-ЦЭА».