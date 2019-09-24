Главные новости к утру 24 сентября

В сборке ударных беспилотников террористам в Сирии помощь оказывают извне, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, беспилотники, произведенные в кустарных условиях, имеют очень сложные технические решения, требующие специального образования. О Сирии.

В России разрабатывают систему удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу, сообщили «Известия» со ссылкой на «Ростелеком». Система позволит ускорить внедрение виртуальных сим-карт, которые тестируют российские операторы. О eSIM.

Сооснователи группы Qiwi пытаются продать свои акции. В идеале они рассчитывают выйти из бизнеса полностью, но более вероятной является продажа таких проектов, как карты рассрочки «Совесть» и Рокетбанк.

Сбербанк начнет продавать новые и подержанные автомобили через новый маркетплейс, сообщил РБК со ссылкой на источники. Проект разрабатывается по аналогии с сервисом банка «ДомКлик», где можно купить недвижимость и оформить ипотеку онлайн.

Авиакомпания «Ямал» жалуется на перегрузки Superjet 100 при взлете-посадке. В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси. Перевозчик и аэропортовый холдинг создали рабочую группу, чтобы разобраться в ситуации.

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