РБК: Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей

Сбербанк начнет продавать новые и поддержанные автомобили через новый маркетплейс, сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Проект разрабатывается по аналогии с сервисом банка «ДомКлик», где можно купить недвижимость и оформить ипотеку онлайн.

По словам источников, банк ведет переговоры с крупнейшими игроками рынка. Маркетплейс объединит основных участников. «Сбербанк действительно хочет заняться этим рынком, так как он огромный, и к тому же продажа вторичных автомобилей гораздо стабильнее, чем новых, поскольку не зависит от курса иностранной валюты»,— объяснил один из собеседников издания. Другой источник отметил, что проект завязан на «дочку» Сбербанка Сетелем Банк, который специализируется на автокредитовании.

Кроме того, в приложении «Сбербанк Онлайн» уже можно подать заявку на автокредит, а вскоре там появится каталог автомобилей — предположительно из «Авто.ру». Представитель банка отказался от комментариев.

Напомним, в начале сентября Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов. Первым партнером сервиса стала оптовая сеть Metro Cash & Carry. Проект пока работает в тестовом режиме, доставка осуществляется в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

В июле Сбербанк и Mail.ru Group объявили о намерении создать совместный бизнес на базе сервиса доставки еды Delivery Club, а также долей в сервисе такси «Ситимобил» (22,69% принадлежит Mail.ru Group, обязующейся до закрытия сделки обеспечить консолидацию на СП не менее 75% компании) и платформе для ресторанов Foodplex (35% у Сбербанка). Стороны получат в СП по 50%. Обязывающее соглашение планируется подписать осенью. В сделку может также войти Instamart.

Подробности — в публикации “Ъ” «Сбербанк и Mail.ru Group объединяют еду и такси».