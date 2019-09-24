«Известия»: в России разрабатывают систему удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу

В России начались разработки по созданию удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу, сообщили «Известия» со ссылкой на «Ростелеком», который выступает в роли оператора Единой биометрической системы. Система позволит ускорить внедрение виртуальных сим-карт (eSIM), которые тестируют российские операторы.

Технология eSIM обеспечивает возможность отказа от традиционной физической сим-карты и использования вместо этого специального чипа в самом устройстве. Абонент может подключаться к сетям разных операторов. Устройства с поддержкой eSIM начали появляться сравнительно недавно. Сейчас в России из них официально представлены смартфоны iPhone XR, XS и XS Max и планшет iPad Pro. Кроме того, eSIM поддерживают смартфоны Google Pixel 3, Pixel 3 XL, планшеты Microsoft Surface Pro, Huawei dtab и Lenovo Mix 630, которые официально в Россию не поставляются. Технология также позволяет пользователям автономно подключать к сети «умные часы» (Apple Watch 3 и 4, Huawei Watch 2, Samsung Galaxy Watch и Gear S3), что в России пока возможно только в связке со смартфоном.

По словам директора проектного офиса виртуального оператора «Ростелекома» Алексея Чернецова, система поможет пользователям заключать договоры на eSIM без посещения офиса оператора связи. После того как сервис заработает, зарегистрироваться в сети можно будет, сфотографировавшись на камеру компьютера или телефона и сказав несколько слов в микрофон.

Однако Минкомсвязь в своем письме операторам, Россвязи, Роскомнадзору, отраслевым институтам сообщила, что нормативная база, касающаяся виртуальных сим-карт, требует корректировки. Издание со ссылкой на это письмо отметило, что коррективы планируется обсудить на рабочей встрече с представителями отрасли в начале октября. Один из вопросов, вынесенных на обсуждение,— порядок аутентификации абонента в процессе активации eSIM в удаленном режиме.

Напомним, Минкомсвязь, Федеральная антимонопольная служба и ФСБ к январю 2020 года должны проработать легализацию в РФ виртуальных сим-карт. Технология, которую уже поддерживают новые iPhone, Apple Watch и другие устройства, позволит отказаться от использования физических сим-карт. Но у операторов связи и экспертов вызывают опасения вопросы безопасности абонентских данных при использовании eSIM.

Подробнее — в материале “Ъ” «Смартфоны сбрасывают карты».