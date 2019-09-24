«МегаФон» пожаловался на «цифровое зрение»

ПАО «МегаФон» добилось приостановления электронного аукциона на поставку в лизинг для Ульяновской области автоматизированной системы весогабаритного контроля транспортных средств, указав, что аукционная документация была составлена под единственного поставщика — «Лабораторию цифрового зрения». Начальная цена контракта 642 млн руб. Региональное управление ФАС признало жалобу обоснованной и готовит заказчику — департаменту автодорог — предписание. В департаменте с решением не согласны и считают, что есть целый ряд поставщиков, отвечающих указанным параметрам. Эксперты отмечают, что для телекоммуникационной компании новый рынок современных весогабаритных систем контроля — привлекательная сфера бизнеса, и они будут отвоевывать свое место.

В минувшую пятницу управление ФАС по Ульяновской области приостановило электронный аукцион на поставку в лизинг на пять лет автоматизированной системы весогабаритного контроля транспортных средств с обеспечением работоспособности и обслуживания системы, объявленный региональным минэкономики (заказчик — департамент автомобильных дорог Ульяновской области). Начальная цена аукциона на установку пяти комплексов — 642 млн руб.

Как сообщило УФАС, 20 сентября комиссия ведомства приняла решение и вынесла предписание по жалобе компании «МегаФон» (ПАО), которая считает, что «аукционная документация составлена таким образом, что приводит к ограничению количества участников». Комиссия УФАС признала жалобу обоснованной,— отмечается в сообщении.

Напомним, установка современных цифровых автоматизированных систем весогабаритного контроля (АСВГК) транспортных средств предусмотрена во всех регионах в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Согласно федеральным планам, к 2024 году следует установить 387 пунктов весогабаритного контроля на федеральных трассах России и 366 пунктов — на региональных. В Ульяновской области до 2024 года планируется установить 15 комплексов. Новые системы позволяют без остановки грузовых автомобилей проводить проверку веса и габаритов всех грузовиков с автоматической передачей данных в центр автофиксации нарушений для составления протоколов и назначения штрафов. Вся информация будет в единой сети, обеспечивающей беспрепятственное передвижение грузовиков, имеющих разрешения на превышение нагрузки, через все регионы. В аукционах на установку комплексов стали участвовать помимо производителей в качестве интеграторов проектов такие компании как «Ростелеком», «МегаФон», а также «РТ-Инвест Транспортные Системы» (оператор «Платона»). Подобные аукционы в этом году проводят многие регионы. Большинство, не имея достаточных средств, производит закупки по принципу лизинга. В Ульяновской области это первая закупка.

На внесение изменений в аукционную документацию в соответствии с предписанием дается около трех недель, если заказчик не обжалует решение. В УФАС „Ъ“ пояснили, что «после изготовления решения в полном объеме материалы дела будут переданы уполномоченному должностному лицу УФАС для возбуждения дела об административном нарушении», однако заметили, что пока не могут дать подробности решения, поскольку документы еще готовятся.

Жалоба «МегаФона» имеется на сайте госзакупок. В ней отмечается, что заказчик указал в требованиях к оборудованию максимальную измеряемую нагрузку на ось «не менее 21 тонны», в то время как в приказе Минтранса РФ № 119 (о порядке весогабаритного контроля) «допустимая масса на одну ось установлена 20000 килограммов для всех видов измерений», при этом «заказчик не обосновал необходимость использования завышенных показателей». Согласно анализу рынка, проведенного «МегаФоном», требованиям ТЗ отвечает только один комплекс — «Архимед» единственного производителя ООО «Лаборатория цифрового зрения» (Сколково).

Это не первая жалоба «МегаФона» по проведению аукционов, связанных с поставками в лизинг АСВГК. Так, например, в Волгоградской области на аналогичном конкурсе победителем была признана «Лаборатория цифрового зрения», однако «МегаФон» пожаловался в ФАС, указав аналогичные аргументы, ФАС признала жалобу обоснованной, после чего победителем стало уже ПАО «МегаФон». Аналогичные жалобы от иных участников аукционов, также по поводу параметров, подходящих для «Лаборатории цифрового зрения», были удовлетворены ФАС и по Омской ­области.

Между тем в департаменте автомобильных дорог Ульяновской области с решением УФАС не согласны и не исключают, что после изучения решения будут обжаловать его. «При составлении ТЗ мы изучали опыт других регионов. Их ответы показали, фиксируются многочисленные случаи нагрузки на ось свыше 20 тонн. Только из Краснодара сообщили, что на сегодня ими зафиксировано 9674 проезда транспортных средств с осевой нагрузкой свыше 21 тонны и 931 случай с осевой нагрузкой свыше 100 тонн. Нормативные акты не успевают за реальностью, и мы специально указали более широкий диапазон»,— сказал „Ъ“ замдиректора департамента Михаил Михайлин, отметив, что сегодня достаточно производителей, предоставляющих оборудование с диапазоном измерений свыше 21 тонны — это ООО «Сфера» (комплекс «СФЕРА ВИМ», до 30 тонн), Cross Zlin CZ (комплекс CROSS WIM, до 30 тонн), Camea CZ (комплекс UnicamWIM, до 30 тонн), STERELA SAS (комплекс GlobalWIM, до 30 тонн).

Чем закончится тяжба, пока неизвестно. Получить пояснения «МегаФона» не удалось — пресс-служба на запрос „Ъ“ не ответила.

По словам господина Михайлина, по предварительным подсчетам, установка АСВГК будет давать доход от штрафов в размере «как минимум — 150 млн руб. в год», из них около 120 млн руб. планируется направлять на оплату лизинга (в течение пяти лет) и обеспечение работоспособности системы, остальное будет поступать в дорожный фонд ­региона.

Аналитик ГК «Финам» Леонид Делицин заметил, что крупнейшие операторы сотовой связи «сейчас пытаются участвовать во всем, что связано с передачей данных, потому что они обладают каналами», а это — конкурентное преимущество. «Дело в том, что основной бизнес „телекомов“ стагнирует, и они ищут дополнительные источники роста, новые большие рынки, а здесь и трафик весь пойдет через их сети, будут новые долгосрочные контракты с региональными властями»,— сказал господин Делицын. По его мнению, пока трудно предположить, кто займет основную долю на новом рынке — поставщики АСВГК или «телекомы», поскольку «здесь могут сработать лоббистские и административные ресурсы, могут сказать, что надо развивать отечественного производителя». «Но, думаю, операторы будут настойчиво и последовательно бороться за свое место на этом рынке»,— заметил аналитик.

Сергей Титов, Ульяновск