Глава района не уволил жену

Глава Борского района Самарской области Эдуард Ардабьев не предпринял мер для устранения конфликта интересов, выявленного в ходе проверки прокуратуры. Супруга главы района Наталья Ардабьева по-прежнему занимает пост начальника экономического отдела местной администрации и является членом комиссий по отбору исполнителей госконтрактов. Надзорное ведомство в ходе проверки установило, что жена главы района не может занимать свою должность и вынесло представление в адрес чиновника. Господина Ардабьева раскритиковал и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров из-за стройки частного дома и конфликта с патриархией.

В понедельник, 16 сентября, в администрации Борского района Самарской области рассмотрели единственную заявку на участие в электронном аукционе по закупке нефтепродуктов для муниципальных нужд. По данным сайта госзакупок, в состав комиссии по осуществлению закупок входила Наталья Ардабьева, супруга главы района. Это свидетельствует о том, что чиновник фактически не исполнил представление районной прокуратуры. Надзорное ведомство сообщило 3 сентября о внесении в райсобрание представления об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. Также прокуратура приняла решение проверить главу района и его жену на предмет законности заключения муниципальных контрактов. В настоящее время супруги-чиновники продолжают занимать свои должности.

«В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае близкого родства или свойства с главой муниципального образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу. Главой района 8 августа 2019 года издано распоряжение, которым принятие организационных решений в отношении муниципального служащего — начальника экономического отдела возложено на первого заместителя главы района. Указанное распоряжение признано прокуратурой незаконным, поскольку делегирование исключительных полномочий главы муниципального образования иным служащим противоречит общим принципам организации местного самоуправления и не может использоваться как способ урегулирования имеющего конфликта интересов»,— говорится в сообщении ­прокуратуры.

Обращение о возможных нарушениях законодательства о противодействии коррупции, в том числе о несоблюдении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов главой Борского района поступило в районную прокуратуру 5 августа. Его авторами выступили несколько местных жителей.

«Наталья Ардабьева на протяжении многих лет, в том числе в течение двух сроков правления своего супруга, являлась членом комиссий по определению исполнителей государственных контрактов, финансируемых из бюджета района. Часть подрядов получают одни и те же лица»,— говорится в обращении в прокуратуру, копия которого есть в распоряжение „Ъ“.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ИП Гагик Гарибов с 2011 года по 2018й ежегодно получал от районных властей от двух до восьми контрактов на суммы от нескольких десятков до более 600 тыс. руб. Все контракты связаны с ремонтом зданий. Заказчиком выступает МБУ «Служба заказчика». Также последние несколько лет крупные подряды в районе получает ООО «Универсалмонтажстрой». В 2017 году компания выиграла контракты на сумму более 10 млн руб. от МБУ «Служба заказчика» и более 25 млн руб. от администрации. В 2018 году организация выиграла четыре контракта на ремонт зданий и благоустройство на сумму около 18 млн руб. В этом году ей досталось три подряда на сумму более 2 млн руб.

Самарское региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) провело собственную проверку и проанализировало госконтракты в Борском районе. ОНФ ознакомил с этой информацией главу департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Юрия Рожина и начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области Вадима Федорина. В администрации Борского района ситуацию не комментируют.

Эдуард Ардабьев занимает пост главы Борского района с ноября 2010 года. Он является одним из немногих глав — политических долгожителей в регионе. Назначенный на этот пост еще губернатором Владимиром Артяковым чиновник сохранил свой пост и при Николае Меркушкине, и при Дмитрии Азарове. Согласно данным Самарастата, в рейтинге 27 муниципалитетов Самарской области Борский район занимает последние места по индексу промышленного производства и по бюджетной обеспеченности.

С критикой главы Борского района выступил и глава Самарской области Дмитрий Азаров, но по другому поводу. Сейчас специальная областная комиссия проводит проверку по факту возможного давления, которое оказали районные власти на местный православный приход. Настоятель храма Ксении Петербургской отец Николай (Смиркин) организовал в районе детский православный центр, который все лето был открыт для посещения малоимущих семей и семей с детьми-инвалидами. Центр расположен в Бузулукском бору на территории бывшей турбазы ГПЗ9. В июле этого года районные власти санкционировали проверку центра с участием МЧС и сотрудников Росгвардии (соответствующие протоколы имеются в распоряжении „Ъ“). Чем была вызвана проверка — неясно, районные власти ситуацию не комментируют. Однако известно, что по соседству с этой территорией ведется строительство четырех коттеджей. На этом участке земли ранее располагалась турбаза «Марина», но в 2017 году он был переставлен на кадастровый учет с другим собственником и категорией. По данным областной администрации, строящиеся дома могут принадлежать семье главе района, его заместителю Владимиру Инченко, руководителю МУП «Борский районный земельный кадастр», бывшему главе района Михаилу Борисовскому и руководителю местного отделения ПАО «Самараэнерго» Сергею Долгашову. При этом, согласно кадастровой карте, категория этого участка запрещает ИЖС и предполагает размещение там «зданий, строений и сооружений для производства, хранения и первичной переработки».

«Вы, пожалуйста, сконцентрируйтесь уже на работе, а не на своих частных делах, площадках. А то там препятствие деятельности епархии по одному из объектов… То вы на стройку ездите свою, а делами района заниматься некогда,— заявил глава области на одном из последних селекторных совещаний.— Пожалуйста, можете заняться стройкой только своего объекта. Лично мне доложите, в чем там дело сейчас… А то мое посещение района может для вас плохо закончиться».

Евгений Чернов