Рынком ценных бумаг манипулировали быстро и часто Бывшего специалиста по фондовым операциям будут судить за аферу на бирже

Как стало известно “Ъ”, до суда дошло одно из немногих уголовных дел, возбужденных по факту криминальных манипуляций на рынке ценных бумаг. До четырех лет заключения и возмещение ущерба на сумму более 10 млн руб. грозит бывшему сотруднику ПАО «Балтинвестбанк» Андрею Корнилову, который, по версии следствия, совершал махинации на бирже, где выставлялись акции финансовой структуры.

Андрей Корнилов обвиняется Следственным комитетом России (СКР) по ч. 1 ст. 185.3 УК РФ в умышленном совершении операций с финансовыми инструментами, запрещенными законами Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, если в результате таких незаконных действий цена, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того, который сформировался бы без учета указанных выше незаконных действий, и такие действия причинили крупный ущерб организации и сопряжены с извлечением излишнего дохода в крупном размере.

Первоначально уголовное дело в отношении Андрея Корнилова поступило в Пресненский райсуд столицы, однако тот рассматривать его по существу отказался.

При этом суд счел, что судебное следствие должно вестись не в Москве, а в Санкт-Петербурге, поскольку именно там находится офис Балтинвестбанка, где, согласно обвинению, Андреем Корниловым были совершены «все действия, составляющие объективную сторону преступления». К тому же сам банк, которому в результате этих действий был причинен ущерб, признан потерпевшей стороной по делу.

Прокуратура подала апелляционное представление на это решение в Мосгорсуд, указав, что «негативные последствия» от противоправных действий обвиняемого проявились на торгах ПАО «Московская биржа». И именно эти торги являются местом окончания преступления, то есть совершения непосредственного «манипулирования рынками ценных бумаг». Однако Мосгорсуд представление отклонил. В сентябре уголовное дело поступило в Петроградский райсуд Санкт-Петербурга, где его распределили судье Татьяне Прялкиной, но предварительное слушание она пока не назначила. Впрочем, спешить ей некуда: единственный обвиняемый Андрей Корнилов содержится не под стражей, а под подписками о невыезде и надлежащем поведении.

Согласно обвинительному заключению, Андрей Корнилов, являясь главным специалистом отдела фондовых операций департамента финансовых рынков ПАО «Балтинвестбанк», находясь в помещении банка, совершил ряд операций с ценными бумагами в режиме основных торгов ПАО «Московская биржа», что повлекло причинение ущерба в виде излишнего и экономически необоснованного расходования денежных средств данной кредитной организации в размере 11 831 512 руб.

При этом сам злоумышленник, по подсчетам следствия, заработал на махинациях 12,2 млн руб.

Само «манипулирование», согласно сообщению Центробанка, было выявлено его специалистами. Подозрения вызвали операции с 37 ценными бумагами, проведенные в период с 1 января 2014 года по 25 августа 2015 года. В сообщении ЦБ по этому поводу говорилось, что в действиях, сопряженных с извлечением «излишнего» дохода, была замечена группа лиц, в которую помимо Андрея Корнилова входила его сестра Наталья, а также некие Мария Смирнова и Павел Говоров.

При заключении указанных сделок использовался следующий механизм. Физические лица (Наталья Корнилова, Мария Смирнова или Павел Говоров) открывали позицию покупкой или необеспеченной продажей ценных бумаг, после чего через короткое время выставляли заявку на закрытие такой позиции по выгодной цене. В свою очередь, Андрей Корнилов от имени кредитной организации начинал заключать сделки с этими же ценными бумагами в том же направлении, в котором физическое лицо открывало позицию. В результате происходило заметное изменение цены данных бумаг в сторону увеличения финансового результата физического лица, и такая позиция закрывалась с прибылью. В среднем закрытие позиции производилось через одну-две минуты после ее открытия.

Проверка установила, что все четверо действовали по предварительному сговору, «получая положительный финансовый результат» за счет нанесения коммерческому банку ущерба в идентичном размере.

Материалы в отношении Андрея Корнилова ЦБ передал в правоохранительные органы, а его сообщники были привлечены к административной ответственности.

Представитель Балтинвестбанка сообщил “Ъ”, что правонарушения произошли еще до вхождения временной администрации и санатора в кредитную организацию (с конца 2015 года ее финансовым оздоровлением занимается Абсолют-банк). «На момент проведения проверки данный сотрудник уже не работал в банке, и после выявленных фактов манипуляции с ценными бумагами Банк России аннулировал выданные ему ранее квалификационные аттестаты специалиста финансового рынка»,— уточнили в Балтинвестбанке.

Николай Сергеев; Константин Куркин, Санкт-Петербург