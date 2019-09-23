Кремль: спортивные власти РФ ответят на обвинения WADA в течение трех недель

В Кремле знают об обвинениях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в адрес России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что действительно у WADA есть ряд вопросов. Сейчас установлен срок в три недели для подготовки ответа на эти вопросы, поэтому в течение этих трех недель просто нужно подождать»,— сказал господин Песков. По словам пресс-секретаря президента, готовить ответ будут спортивные власти, Кремль с WADA не связывался.

WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия антидопинговому кодексу Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Решение было принято после публикаций в СМИ информации о подозрениях России в манипуляции базой данных Московской антидопинговой лаборатории. В РУСАДА утверждают, что полностью соответствуют кодексу.

Подробнее о претензиях WADA — в материале “Ъ” «Российский допинг вновь начинает действовать».