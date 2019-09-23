И. о. главы Чусовского городского округа назначен действующий глава района

Глава Чусовского района Сергей Белов назначен исполняющим полномочия главы Чусовского городского округа. Соответствующее решение было принято на заседании думы городского округа. По информации “Ъ–Прикамье”, кандидатуру господина Белова поддержали 22 депутата. Сергей Белов возглавил Чусовской район в 2016 году по результатам конкурса. До этого он занимал пост мэра Чусового.

Напомним, депутаты краевого парламента поддержали решение о создании Чусовского городского округа в марте этого года. В начале сентября состоялись выборы в думу городского округа. Глава нового муниципалитета будет выбран депутатами думы из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор.