Музыкальная неделя

В этом году региональную программу международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival покажут в кинотеатре «Пролетарий». Для Beat Weekend кураторы отобрали семь фильмов, которые будут показаны с 10 по 16 октября. Большинство лент посвящено музыке, в том числе клубной культуре. Практически все фильмы идут на иностранных языках с русскими субтитрами.

«Студия 54»

10 октября, 20:00Фильм Мэтта Тирнаура посвящен легендарному нью-йоркскому клубу Studio 54. Вечеринки в нем максимально отражали слоган «секс, наркотики и рок-н-ролл». Здесь наряду с обычными посетителями отрывались рокеры, голливудские звезды и волки с Уолл-Стрит. Studio 54 одним из первых внедрил жесткую политику фейсконтроля, но те, кого не завернули на входе, могли делать внутри что угодно. Про клуб уже было снято немало фильмов, в том числе и игровой. Отличием этой ленты является то, что главным ее героем стал сооснователь Studio 54 Иэн Шрейгер, до этого находившийся в тени своего партнера Стива Рубелла.

«Raving Riot: Рейв у парламента»

11 октября, 20:00. Молодой российский режиссер Степан Поливанов снял кино о прошлогодних митингах в Тбилиси. На них грузинская молодежь вышла после рейдов полиции на несколько клубов, в том числе на техно-клуб Bassiani. Главный конфликт в случае Studio 54 – недовольство им политиков. Здесь же конфликт куда более глубокий, между традиционной и новой культурой.

«Берлинский фейсконтрольщик»

12 октября, 20:00 Еще один фильм о клубной культуре снял американец немецкого происхождения Дэвид Дитль. Эта история о ночной жизни Берлина показана через трех вышибал. Свен Марквардт, Смайли Болдуин и Фрэнк Кюнстер прославились своей работой в Berghain, Delicious Donuts и King Size. Фейсконтрольщики и их умение сказать нет рвущейся внутрь публике стали одной из определяющих вех клубной жизни немецкой столицы. Фильм не только показывает работу вышибал, которые, с одной стороны, на вечеринках присутствуют, а с другой не могут ни выпить, ни потанцевать, но и рассказывает об их жизни за пределами клубов.

«33 слова о дизайне»

13 октября, 20:00 Киноальманах «33 слова о дизайне» является продолжением работы «Сто лет дизайна», а его премьера состоится именно в рамках Beat Weekend. В проекте 33 отечественных дизайнера рассуждают о том, есть ли «специфически русский подход» к дизайну, как формируется визуальная среда и о наших особенностях восприятия эстетики.

«PJ Harvey: A Dog Called Money»

14 октября, 19:00 Лента военного фотографа Шеймуса Мерфи рассказывает о работе британской рок-певицы Полли Джин Харви над альбомом «The Hope Six Demolition Project». Вместе с исполнительницей режиссер побывал в Афганистане, Косово и Вашингтоне: он снимал, а Пи Джей Харви подсматривала за его работой и писала стихи. После этого в Англии был записан альбом, причем наблюдал за работой не только Шеймус Мерфи – любой желающий мог посмотреть, как идет процесс через зеркальное стекло студии.

«Еverybody in the place: Рейв как забастовка»

15 октября, 19:00 Еще один фильм о клубной культуре, точнее об эйсид-хаусе, сделал британский художник Джереми Деллер. По сути, он снял на камеру собственную лекцию об истоках рейва для старшеклассников. Название режиссер позаимствовал у раннего хита The Prodigy, однако добавил к нему подзаголовок «Неполная история Британии: 1984–1992». Джереми Деллер таким образом исследует не только историю рейв-культуры, но и вписывает ее в контекст истории страны, находившейся в то время под управлением Маргарет Тэтчер.

«Дух Баухауса»

16 октября, 20:00 Нильс Болбринкер и Томас Тильш сняли фильм об известной немецкой школе строительства и художественного конструирования и названного в честь него художественного объединения. Лента подготовлена к столетию Баухауса, который просуществовал с 1919 по 1933 годы. В 1919-м школа выпустила манифест, в котором провозгласила принципы равенства между прикладными и изящными искусствами. Преподавали в ней в том числе Кандинский и Клее, а весь современный дизайн, по сути, вышел из Баухауса.