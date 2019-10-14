Сегодня исполняется 50 лет министру РФ по делам Северного Кавказа Сергею Чеботареву
Его поздравляет полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников:
— Уважаемый Сергей Викторович! Поздравляю Вас с юбилеем! Благодаря работоспособности, управленческому опыту и профессионализму Вы заслужили большой авторитет среди коллег и партнеров. В работу возглавляемого министерства вы внесли конкретность и системность, необходимые для поступательного социально-экономического развития регионов Северного Кавказа, реализации на его территории значимых проектов. От имени руководителей субъектов округа и от себя лично желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо Северного Кавказа и всей России.
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