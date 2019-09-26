Есть что сказать Пушкину

12 октября на сцене Большого зала филармонии имени Шостаковича состоится единственный показ постановки Вениамина Смехова «Веселое имя — Пушкин»

Жанр спектакля определяется создателями как театральный, творческий и психологический эксперимент, в котором вместе со зрителями примут участие сам автор проекта, а также звезда российской рок-сцены Светлана Сурганова и артисты Алексей Кортнев, Анна Геллер и Дмитрий Высоцкий. Ролей здесь нет — каждый говорит сам за себя, поскольку каждому есть что сказать поэту и о поэте в музыке, стихах и прозе.

Образ Пушкина, живой, а не хрестоматийный, сложится из голосов разных персонажей — его современников и потомков. В этот вечер со сцены зазвучат свидетельства Гоголя, Булгарина, Достоевского, Керн, Писарева и Горчакова. К ним присоединятся слова пророков последующих поколений — Мережковского, Блока, Цветаевой, Зощенко, Булгакова, Ерофеева, Лотмана, Высоцкого, Окуджавы, и каждый в какой-то степени станет соавтором уникального литературного контента.

«Наша память хранит с малолетства веселое имя: Пушкин. Это имя, этот звук наполняет собою многие дни нашей жизни. Сумрачные имена императоров, полководцев, изобретателей орудий убийства, мучителей и мучеников жизни. И рядом с ними — это легкое имя: Пушкин»,— однажды сказал Александр Блок. Но какова цена этой легкости, ставшей предметом зависти и обвинений?

«Наше все», «великий российский классик», «гениальный поэт» — эти клише неизбежно заслоняют реальный образ человека, чье творчество и поступки, да и сам факт его существования вызывали чрезвычайно бурную реакцию: от беспредельного восхищения и благоговения до высокомерного негодования и яростной ненависти. Пушкин яркой кометой ворвался в российскую культуру, заставив ее вести новый литературный отсчет — с него начинается тот культурный контекст, в котором живем сегодняшние мы.

Не претендуя на звание первооткрывателей тайн биографии поэта, команда творческого бренда Danceopen, постановщиков и артистов ставит перед собой совсем иную цель: «…но если удастся выйти за границы обязательной программы, стать ближе к живой человеческой истории, превратить в лично пережитое фразу "Пушкин — наше все", услышать заново его стихи и… собственное сердце, значит, идея спектакля возникла не зря».

Музыкальные акценты в ходе импровизации за роялем расставит универсальный инструменталист, рок-н-рольщик, мастер пронзительных симфонических саундтреков Сергей Чекрыжов, сценографию придумает и воплотит в жизнь Владислав Фролов, а видеоарт — Екатерина Краковская.