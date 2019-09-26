NET в двух столицах

XXI Международный театральный фестиваль «Новый Европейский Театр» — NET — пройдет с 13 ноября по 16 декабря в Москве и Петербурге

Начнется фестиваль в Москве 13 и 14 ноября двумя постановками: мэтр современной режиссуры Питер Брук привозит в Россию спектакль «Why?» о творчестве и судьбе Всеволода Мейерхольда, а известный болгарский артист, хореограф и провокатор Иво Димчев, акции которого проходят в Париже, Нью-Йорке, Вене и Сеуле,— интерактивный перформанс «Селфи-концерт».

Затем показы фестивальной программы переместятся в Петербург, где пройдут в рамках Театральной олимпиады 2019. В Александринке 22 и 23 ноября будет представлен уже объездивший фестивали мира спектакль «Репетиция. История(и) театра (I)» швейцарского режиссера Мило Рау. В основе — документальная история об убийстве, случившемся в одном из городов Бельгии. Шесть профессиональных и непрофессиональных исполнителей будут размышлять о том, как представить на сцене насилие и где та граница, за которой зритель не сможет спокойно сидеть в зале и наблюдать за происходящим.

Важнейшее событие фестиваля — мировая премьера датской театральной компании SIGNA, участвовавшей в таких крупных театральных форумах, как Theatertreffen, Wiener Festwochen, Salzburger Festspiele, Internationale Schillertage. Компания впервые работает в России и создает проект специально для NETa. Каждый проект SIGNA уникален: его невозможно вывезти на гастроли, потому что это не просто спектакль, а, скорее, созданные в трехмерном пространстве параллельные миры. Созданные для NET «Игрушки» начнутся 27 ноября и завершатся 14 декабря, спектакль пройдет в Музее стрит-арта. Со дня премьеры и до того момента, как проект закроется, он будет меняться и обрастать новыми смыслами.

Российская премьера — постановка Бориса Юхананова «Пиноккио. Лес», «Пиноккио. Театр» будет представлена 21, 22, 23, 24 ноября. Это большой проект, в котором задействована почти вся труппа московского Электротеатра.

31 ноября и 1 декабря пройдет показ «Всемирной истории» в постановке Давида Эспиносы, одного из самых ярких представителей театра объектов. Главные действующие лица его опуса — небольшие куклы, которых автор постепенно достает из чемодана, не без доли иронии рассказывая зрителям свою версию истории человечества.

6 и 7 декабря Анхелика Лидделл представит спектакль «Ребро на столе: Мать» — личный рассказ о матери, перемежающийся яркими визуальными образами, навеянными испанским эпосом и библейскими сюжетами.

Фестиваль закроется 12 декабря в Петербурге, а 15 и 16 декабря — в Москве постановкой Кэти Митчелл Zauberland. Для этого спектакля Бернар Фоккруль и Мартин Кримп создали 16 новых песен, которые дополняют цикл Шумана и Гейне «Любовь поэта». В центре спектакля — болезненные проблемы современного западного общества. Главную роль исполнит американская оперная певица, лауреат «Грэмми» и многих других музыкальных премий Джулия Баллок.

Генеральный партнер фестиваля — Фонд Михаила Прохорова. Спектакли пройдут в московских Театре Наций, Центре имени Мейерхольда, Театральном центре на Страстном, Электротеатре Станиславский, ММОМА, в Петербурге — в Александринском театре и на Новой сцене, Театре имени Комиссаржевской и Музее стрит-арта.