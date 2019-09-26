Beat Weekend о новой культуре

С 9 по 13 октября в кинотеатре «Аврора» пройдет фестиваль документального кино о музыке и новой культуре — версия московского Beat Film Festival.

33 авторитета современного дизайна: Артемий Лебедев, Валерий Голыженков, Покрас Лампас, Антон Шнайдер, Денис Башев и другие — размышляют о русском подходе к дизайну и особенностях национального восприятия красоты в киноальманахе «33 слова о дизайне». Лента создана онлайн-школой Bang! Bang! Education как продолжение фильма «100 лет дизайна», ставшего хитом Beat Film Festival 2018, в котором российские специалисты представляли свое видение мировой истории дизайна.

«A Dog Called Money» — лента о Пи Джей Харви, срежиссированная близким другом певицы, ирландским фотографом и военным корреспондентом Шеймусом Мерфи. Их совместное путешествие по горячим точкам планеты оборачивается аудиовизуальным коллажем, где песни с одного из лучших альбомов певицы — «The Hope Six Demolition Project» (2016) — рождаются из кадров поездки.

Лента «Everybody in the Place», созданная английским художником и лауреатом премии Тернера Джереми Деллером в рамках совместного проекта арт-фонда Freeze и бренда Gucci «Второе лето любви», осмысляет феномен клубной культуры в формате лекции. «Студия 54» переносит зрителей в легендарный нью-йоркский клуб 1970-х: те, кто стал частью той эпохи, рассказывают о ней на фоне архивных кадров. «Берлинский фейсконтрольщик» — это фильм о людях, которые стояли у истоков ночной жизни немецкой столицы и сегодня охраняют подступы к самым знаменитым клубам города. Герои, среди которых Свен Марквардт, привратник Berghain, ностальгируют по временам, когда один клуб мог сформировать целую эпоху, а один фейсконтрольщик — целый клуб.

В 2019 году мир отмечает столетие Баухауса, самой влиятельной школы архитектуры и дизайна XX века. «Дух Баухауса» — это документальная лента о сути современной культуры. Как создать доступное жилье? Чему можно научиться у фавел? Что общего у геометрии и танца? Под колумбийский рэп через истории преподавателей школы разворачивается разговор о будущем городов и сообществ.

Фестиваль Beat Weekend пройдет в 15 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Красноярске, Ростове-на-Дону и других. Показы фильмов дополнит серия дискуссий, лекций и вечеринок.