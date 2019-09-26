На всех парах

На карте есть такие места, куда добраться можно только поездом

Круиз на поезде — удобная и неспешная форма путешествия. Достопримечательностей не миновать: путешественника по ним провезут. Купе роскошных экскурсионных поездов по своему комфорту не уступают каютам туристических лайнеров. Здесь есть все мыслимые удобства — от системы кондиционирования до мраморных ванн. Самые знаменитые поезда принадлежат компании Belmond. Один пересекает всю Европу от Парижа до Стамбула, другой курсирует вдоль южного побережья Австралии, третий — по Таиланду и Малайзии. К водопаду Виктория можно отправиться на The Blue Train, а в зеленые долины Шотландии — эдинбургским The Royal Scotsman.

В круизном поезде могут разместиться не более 30–40 человек. Купе рассчитаны на одного-двоих, оформлены чаще всего в колониальном духе, но при этом располагают всеми благами цивилизации. Основоположником моды на такие путешествия стала компания Orient-Express Hotels, запустившая в 1883 году описанный Агатой Кристи легендарный маршрут Париж — Стамбул, связавший Европу и Азию. Путешествие было символичным: экспресс стал связующим звеном между Западом и Востоком на том историческом отрезке, когда восточная и западная культуры существовали изолированно друг от друга, а европейцы и азиаты смотрели друг на друга с опаской. А сейчас железнодорожные круизы активно развиваются на всех континентах, от Латинской Америки до Африки и Азии.

Одно из самых колоритных направлений — Индия. Путешествие «Панорама Индии» на поезде «Махараджа Экспресс» занимает неделю. Отправляясь из Дели, поезд следует в Джайпур, Рантамбор и Агру, а затем в Гвалиор, Каджурахо, Варанаси и Лакнау, завершая маршрут в столице Индии. В этом фешенебельном экспрессе — 43 спальных купе в 14 вагонах, два ресторана, два бара, тренажерный зал и спа-центр, бизнес-центр, а также салон-бутик, где можно купить драгоценности, предметы традиционного индийского искусства, национальную одежду высшего качества. «Панорама Индии» предполагает осмотр исторических крепостей, поло на слонах и сафари в тигровом заповеднике; предрассветный Тадж-Махал и храмы Каджурахо, индийские танцевальные шоу и гастрономические удовольствия; вечерний круиз на лодке по священной реке Ганг и знакомство с трудом ткача в мастерской по производству шелка.

Есть и восьмичасовой маршрут Силигури — Дарджилинг: поезд следует по излюбленным локациям режиссеров Болливуда. Места вокруг очень живописные: чайные плантации, джунгли, гималайские пики,— а параллелей с кинематографом добавит и сам ретро-поезд, который называют игрушечным. Такое название он получил из-за очень узкой колеи: ширина между рельсами составляет 61 см.

Головокружительные впечатления подарит круиз Belmond Hiram Bingham — путешествие в страну инков. Поезд, названный в честь исследователя, открывшего цитадель инков, курсирует между Куско и Мачу-Пикчу. Удивительной красоты ландшафты, загадочное архитектурное и культовое наследие инков, красочный фольклор и впечатляющая гастрономия — такая поездка запоминается еще и потому, что далеко не всегда можно добраться до крайне любопытных небольших городков и достопримечательностей, которые лежат в стороне от протоптанных туристических маршрутов. Хороший пример — мексиканский маршрут Чиуауа — Лос-Мочис. Чиуауа аль Пасифико — одна из крупнейших железных дорог в Мексике. Ее протяженность составляет 650 км. А ландшафты открываются удивительные: пустыни с огромными кактусами, озера, простирающиеся до горизонта, холмы и бескрайние равнины, где за многие километры не встретится ни одной живой души. Но главное — это Медный каньон. Его площадь в четыре раза больше знаменитого Гранд-Каньона, а яркие пейзажи дивно хороши. Если вы отправились маршрутом Чиуауа — Лос-Мочис, то увидите его на закате, а если наоборот — то на восходе солнца.

Более того, есть места, куда только на поезде и можно добраться. Среди них — красивейшая высокогорная магистраль Голмуд — Лхаса. Эта железная дорога соединяет Китай с Тибетом, и практически весь маршрут, протяженность которого составляет 1142 км, проходит на высоте более 4 тыс. м. Вы фактически парите в воздухе! Высшая точка маршрута — недалеко от станции Тангла — составляет 5072 м над уровнем моря. Неудивительно, что вагоны оборудованы системой подачи кислорода, а у проводников всегда в запасе достаточное количество кислородных масок.

Железнодорожные круизы, как правило, неспешны. На звание самое размеренного панорамного маршрута в мире не без оснований претендует Bernina Express, следующий из Кура в Тирано и связывающий Швейцарию с Италией. Расстояние в 130 км железнодорожный экспресс преодолевает за четыре часа, а строительство узкоколейной дороги в Альпах, по которой он пролегает, стало настоящим подвигом: на пути следования — захватывающие перепады высот, многочисленные мосты и тоннели. Изюминка маршрута — невероятное природное разнообразие: гора Бернила, ледник Мортерач, озера Лей Наир и Лаго Бьянко и, наконец, пальмы и бурная растительность в Тирано.

Но встречаются и исключения, среди которых скоростной маршрут Токио — Осака. Он проходит по знаменитому «синкансену» — высокоскоростной железнодорожной трассе. Дистанцию в 515 км ультрасовременный экспресс преодолеет всего за два с половиной часа. За окнами промелькнут Фудзияма, рисовые поля и живописные сады.

Железнодорожный туризм развивается на всех континентах. Ретро-поезда компании Rovos Rail воссоздают атмосферу железнодорожных путешествий начала ХХ века и по праву являются гордостью Африки. Интерьеры вагонов выполнены в викторианском стиле. Примечательно, что в этих поездах нет телевидения и радио. Это сделано специально для усиления исторической достоверности ретро-путешествия. В разнообразном портфолио компании Rovos Rail — путешествия продолжительностью от 24 часов до двух недель. Их маршруты пролегают через наиболее живописные уголки Африки: водопад «Виктория», Дорогу Садов, Крюгер-Парк, Преторию, Кейптаун. Есть возможность совместить круиз на поезде и сафари. Например, маршрут «Претория — Дурбан, через Свазиленд» продолжительностью 55 часов включает в себя три остановки на сафари. 13-дневный маршрут «Дар-эс-Салам — Претория» — самый продолжительный. Но этот поезд курсирует только в июле, поэтому планировать путешествие стоит заранее.

Железнодорожные круизы развиваются и в России. Среди самых интересных — двухнедельный маршрут «Москва — Владивосток». Это возможность пересечь почти всю Россию с запада на восток, осознать, насколько Россия необъятна и многолика. Вы увидите достопримечательности российских городов — Казани, Екатеринбурга, Новисибирска, Хабаровска, Владивостока; побываете на Байкале — самом глубоком озере планеты; пообедаете в традиционной бурятской юрте; отправитесь на сопку «Орлиное гнездо» и мыс Эгершельд.

РЖД уже предлагает клиентам и индивидуальное путешествие в стиле Pullman — по индивидуальному заказу в компании могут составить маршрут и присоединять к обычным поездам, следующим в нужном направлении, полностью оборудованный пульмановский вагон.

Галина Столярова