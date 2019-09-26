На Карибах

26 ноября французская отельная группа Barriere открывает пятизвездный отель на острове Сен-Бартелеми в Карибском море.

Hotel Barriere Le Carl Gustaf St-Barth в столице острова Густавии расположился в тропическом саду рядом с жемчужно-белым пляжем Shell Beach; из окон открывается вид на гавань и Антильские острова. В отеле 23 номера и сьюта (в коттеджах, лофтах и виллах с частным бассейном), спа-центр со студией йоги и пилатеса, открытые зоны для отдыха на террасах.

Восстановленное здание отеля, приобретенное Barriere четыре года назад, сохранило свою колониальную архитектуру, дизайном занималось архитектурное бюро Gilles&Boissier, ранее создавшее дизайн-проект для Four Seasons в Монреале и Мехико и для The Ritz-Carlton и Baccarat в Нью-Йорке.

Новый отель будет находиться под управлением Эммануэль Чиприани (Emmanuelle Cipriani), которая имеет десятилетний опыт работы в сфере отелей класса люкс на островах Карибского моря.