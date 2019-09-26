Глотнуть «шампанского порошка»

Какие типы отдыха в тренде

Сегодня даже туристический масс-маркет расширяет свой географический тезаурус, а среди представителей среднего класса и тех, кто выбирает luxury-отдых, эта тенденция еще ярче: новые страны, активное времяпрепровождение, максимально аутентичный отдых, красивые картинки в Instagram — таковы запросы современного российского туриста.

«В последнее время туристы, которые предпочитают путешествия пакетным турам в Турцию, выбирают новые типы отдыха. Например, круизы на роскошных поездах по Европе или Индии, посещение различных мастер-классов: кулинария, народные промыслы, уроки вождения на трассах F1 или биатлонная гонка на Олимпийской трассе и так далее,— говорит заместитель председателя совета директоров туроператорской компании «Джет Тревел» Максим Приставко.— В то же время открываются новые направления, которые ранее были не так известны. Скажем, страны Ближнего Востока, такие как Катар, Оман, Бахрейн, Ливан, Иран,— отличная альтернатива уже поднадоевшим Арабским Эмиратам. В странах Африки: ЮАР, Кении, Танзании, Марокко, Ботсване и других — можно насладиться невероятной природой».

Однако абсолютный хит этого сезона, по словам господина Приставко,— Япония. Упрощена процедура получения визы, национальный перевозчик JAL предлагает очень выгодные тарифы из многих городов России: Москвы, Петербурга, Новосибирска, Владивостока. Здесь есть и пляжи, и горнолыжные курорты, и уникальные традиции.

С ним солидарна и генеральный директор Terra Rossi Марина Риммер: «Да, Япония в тренде. На самом деле эти страны были всегда интересны. Просто в Японию или Азию добираться быстрей, чем в Южную Америку». По словам госпожи Риммер, если тратить большие бюджеты — то на те направления, которых ты не видел раньше. Сложные маршруты, полностью hand-made экскурсионная программа, когда едешь в Патагонию, Чили, Перу, Мачу-Пикчу, Северный или Южный полюс,— это интересно.

Рифы, атоллы, пустыни

«Возьмем такое известное направление, как Мальдивы. Что нового от него можно ждать? — размышляет Марина Риммер. — Оказывается, можно. Сейчас очень востребовано сафари на лодках. Размещение на яхте — плавучем отеле: 18–20 кают, туда собираются или своей компанией, или под определенный маршрут. Гости курсируют по разным атоллам, высаживаются на необитаемые острова, ныряют. Люди начинают чаще путешествовать компанией, чтобы один круг, одни шутки. Основная покупательная способность — у 35–45-летних: как правило, к этому возрасту уже есть сколоченная команда друзей. Туризм вообще начинает уходить в кулуарность. Важно, чтобы была "фишечка", можно было похвастаться, выложить красивую фотографию в Instagram».

В пользу Омана, вышедшего на рынок одновременно с Бахрейном, высказывается и Роман Перевертун, генеральный директор Swiss Travel Club: «Видно, что спрос на дальнемагистральные направления вырос значительней, чем на европейские. Стоит упомянуть Оман — это новинка года: поставили рейсовый перелет из Москвы до Салалы, активно приглашают туристов знакомиться со страной».

С конца ноября визы отменяет Кабо-Верде — это однозначная новинка сезона. «Это острова напротив Западной Африки, в тысяче километров от Тенерифе,— рассказывает генеральный директор Meteors Travel Ирина Лебедева.— Бывшая португальская колония. Удивительно, что там многие говорят по-русски, потому что учились в России. Перелет со стыковкой в Лиссабоне, всегда можно задержаться и посмотреть еще и прекрасную столицу Португалии. Кабо-Верде — это великолепные острова с песчаными пляжами, ухоженные красивые города, очень доброжелательное население. Хорошие отели: испанская сеть Melia и Iberostar, RIU, Hilton. Температура воздуха круглый год 28–30 градусов, воды — 24–26».

А там еще немного — и Окситань

Овертуризм, бич современной индустрии гостеприимства, сильнее проявляется именно в Старом Свете.

«Если мы поедем на Лазурный берег летом, количество пробок вдоль набережной Круазет в Каннах может неприятно удивить,— говорит генеральный директор туроператора «Звезды путешествий» Олег Афрамеев.— Как и количество людей, которые теснятся бок о бок на пляже, отдавая по 50 евро в сутки за зонтик с лежаком. Есть уголки, не очень "засиженные" туристами, — например, в Португалии, та же Мадейра,— но находить в Европе место для спокойного отдыха становится все сложнее и сложнее».

В «Джет Тревел» считают, что новыми для российского туриста европейскими направлениями можно назвать регионы Франции: Прованс, Окситань и Аквитанию, куда этим летом начали летать прямые рейсы из Москвы в аэропорты Марсель, Монпелье и Бордо. Помимо известных винных и гастрономических маршрутов, места славятся отличными пляжами. Туристы компании также часто заказываются продолжительные поездки на 20–28 дней — например, по нескольким странам Латинской и Южной Америки (обычно Чили, острове Пасхи, Аргентине, Перу и Боливии в одном маршруте) или вояж по Океании: Новая Зеландия, Французская Полинезия, Фиджи.

По мнению Олега Афрамеева, Перу — это в принципе must see нескольких последних лет. Страна на пике популярности с точки зрения гастрономии. В Перу находятся одни из лучших ресторанов мира, такие как Central, Maido. И вообще это очень самобытная дестинация: Куско, Мачу-Пикчу, озеро Титикака, Наска, верховья реки Амазонки — все это уникально.

«Сейчас возвращается на туристический рынок Шри-Ланка, но уже в новом качестве,— добавляет господин Афрамеев. — Семья, владеющая компанией Dilmah, создала "Дорогу Счастья" для знакомства с Цейлоном: можно увидеть ароматные чайные плантации на виллах Tea Trails, остановиться на Wild Coast Tented Lodge в рамках сафари-тура и, наконец, отдохнуть на курорте Cape Weligama с невероятными видами на Индийский океан».

Круизный рынок

Особняком стоят морские круизы, динамика востребованности которых россиянами в несколько раз превышает мировую. Мировой круизный рынок, по данным Cruise Lines International Association, за последний год вырос на несколько процентов, в основном драйверы роста — Индия и Бразилия. Россия находится на десятом месте среди европейских стран по числу круизных путешественников: около 80 тыс. пассажиров совершили плавание на корабле в 2018 году, это на 14% больше, чем в 2017-м. За два предыдущих года рост отправлений и вовсе был порядка 40%.

«В этом году, судя по тому, что я вижу, рост будет минимум процентов 20–25,— говорит Федор Егоров, генеральный директор компании Dreamlines.— С конца января 2020 года Costa Cruises добавляет туры с заходом в порты Измира, Стамбула и Хайфы. Это прорыв: сейчас круизы с заходом в порты Турции делает только Celestial, и продукт этот не широко востребован, потому что очень дорогой. Новинка 2018 года у Royal Caribbean — их CocoCay: компания оборудовала остров в Карибском бассейне, лайнеры останавливаются там на день. Это огромный "Диснейленд" посреди океана, с водными горками, кучей развлечений, баров, пляжей, ресторанов».

Снег на Нисеко

Приближающаяся зима означает новый горнолыжный сезон, и как раз здесь старушка-Европа может приятно удивить тех, кто привык ездить в Шамони и Оре.

«Помимо Куршевеля роскошные европейские курорты с такой же инфраструктурой можно найти для катания в Межеве, Валь-Торансе, Валь-д’Изере и Лез-Арке (Франция), Альта-Бадиа и Курмайоре (Италия), Санкт-Антоне и Лехе (Австрия),— говорит Максим Приставко.— Либо можно поехать в США: Аспен, Вэйл, озеро Тахо. Или даже в Японию, на курорты Нисеко, Рюсютцу, Наэба».

Между прочим, в Стране восходящего солнца около 600 горнолыжных курортов. Японский снег считается самым пушистым в мире, а особенно — снег на Нисеко, где в год его выпадает до пяти метров. Здешний снег называют «шампанским порошком» — так что вперед, за японским перляжем!

Наталья Лавринович