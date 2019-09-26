Музыка в дворцовых интерьерах

Со 2 ноября по 31 декабря пройдет IХ Международный музыкальный фестиваль «Петербургские набережные».

Его девиз — «Новые музыкальные имена и воскрешенные шедевры». Художественный руководитель фестиваля — заслуженная артистка России Мария Сафарьянц. Концерты пройдут в Гербовом зале и Большом Итальянском просвете Государственного Эрмитажа, в Михайловском замке, Екатерининском и Константиновском дворцах.

Торжественное открытие планируется 2 ноября в здании Священного Синода на Английской набережной (сегодня это Президентская библиотека). В концерте под названием «Omaggio a Renata Tebaldi» ожидается выступление новой звезды российского оперного театра Владимира Дмитрука (тенор) и знаменитой итальянской певицы Кьяры Таиджи (сопрано) в сопровождении Симфонического оркестра Ленинградской области под управлением дирижера Константина Орбеляна (США).

Присутствие в программе известного израильского дирижера Даниэля Орена, руководителя Израильской оперы и неординарного интерпретатора оперных произведений, сулит активное прочтение творений Вебера, Лало и Бизе, а также редко исполняемой Messa Di Gloria Пуччини, масштабного полотна для хора, солистов и оркестра. Кстати, молодые солисты Адам Гуцериев (фортепиано) и Дали Гуцериева (виолончель) вызывают интерес критики и жюри международных фестивалей техничностью игры и тонким пониманием авторского замысла.

В концерте «Скрипка Страдивари в Константиновском» произведения Сибелиуса, Моцарта, Паганини, Сен-Санса, Чайковского, Дворжака исполнят Джузеппе Нова, названный в прессе на родине «золотой флейтой» Италии, и скрипач Кевин Жу (США) — самый молодой в истории лауреат конкурса Иегуди Менухина, один из немногих, кто может позволить себе играть на лучших в мире скрипках Страдивари.

Обогащают в этом году исполнительскую палитру фестиваля Нунция Сантодирокко (сопрано, Италия), Альберто Нонес (фортепиано, Италия), представляющие традицию исполнения старинных итальянских композиторов. В Мраморном дворце Русского Музея впервые в России прозвучат L’Infinito — песни для сопрано и фортепиано Чимары и Симфония Арриаги.

В новом пространстве — особняке Сухозанета на Невском проспекте — можно будет послушать Франческо Будзурро, одного из самых известных гитаристов мира. В концерте примут участие петербургские музыканты, лауреаты международных конкурсов Юрий Полосьмаков, Дмитрий Савин, а также камерный оркестр Kleverorchestra. Они исполнят Рапсодию Рахманинова, Джазовую сюиту Цфасмана, Аранхуэсский концерт Родриго, Libertango Пьяццоллы, фантазии на темы испанских песен и песен группы The Beatles.

В Георгиевском зале Михайловского замка пройдет концерт великого саксофониста Федерико Мондельчи и его Итальянского ансамбля саксофонов.