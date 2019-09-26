Магазин «У Красного моста» — Au Pont Rouge,— открывшийся в 1907 году, стал первым в России многоэтажным универмагом. Сегодня здание — памятник архитектуры и часть объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

Дом с мансардой на углу Гороховой улицы и набережной реки Мойки повидал на своем веку богатых купцов и представительниц монаршей семьи, красных комиссаров и скромных большевичек, чиновников и бизнесвумен последней волны. Его внешний вид и назначение не раз менялись, но в главном он оставался собой, а в XXI веке вернул себе облик, имя и функцию.

В начале XX века участок приобрели бельгийско-австрийский предприниматель Стефан Эсдерс и его партнер и племянник Карл Схейфальс из Нидерландов. Торговый дом «С. Эсдерс и К. Схейфальс», занимавшийся продажей готового женского и мужского платья, в те годы открывал универмаги в столицах разных стран, в том числе в Париже и Вене.

Петербургский храм торговли строили по проекту местных архитекторов Владимира Липского и Константина де Рошефора, используя все передовые технологии и материалы того времени. Массивный металлический каркас (он весил 70 тыс. пудов — больше 1 тыс. тонн) «подсмотрели» у Дома Зингера на Невском проспекте. Огромные окна первого этажа не только создавали ощущение объемности пространства, но и призваны были привлекать внимание и заманивать покупателей. Над окнами четвертого этажа изобразили кувшинки, в простенках — спускающиеся от медальонов гирлянды. Увенчала здание угловая башня со стеклянным куполом и шпилем в виде кадуцея — жезла Гермеса-Меркурия, покровителя торговцев. А на фасаде обозначили имена владельцев и название — «У Красного моста» (Au Pont Rouge): тогда с неймингом не мудрили, «крестили» здания по имени владельца или архитектора, по близости рек, парков, прудов и других объектов.

Магазин, открывшийся в 1907 году, стал первым в России многоэтажным универмагом. И десять лет считался самым-самым среди именитых и богатейших горожан империи. Постоянными клиентами grand magasin были Николай II, Александра Федоровна и их дочери.

После революции покинутое владельцами здание полтора года пустовало, а затем Совнархоз Северного района Петрограда передал его Центральной швейной фабрике. В 1918 году Гороховую улицу переименовали в Комиссаровскую, а в 1922 году фабрике присвоили имя комиссара Володарского (он до революции работал закройщиком). В 1928 году цех пошива дамской одежды был выделен в самостоятельную фабрику «Большевичка», ставшую одним из знаковых советских предприятий легкой промышленности. В годы Великой Отечественной войны фабрика на углу улицы Дзержинского (так Гороховая называлась в 1927–1991 годах) не прекращала работать, выполняя заказы фронта.

В 1960–80-х годах это было масштабное промышленно-торговое объединение, в состав которого входило несколько крупных фабрик. К сожалению, в советские годы были утрачены многие элементы внутренней отделки и планировки, пострадал внешний вид здания: в 1930-х разрушили шпиль, а в 1960-х демонтировали и стеклянный купол.

После очередных глобальных политических преобразований улица снова стала называться Гороховой, а предприятие — ЗАО «Фабрика одежды Санкт-Петербург» (торговая марка FOSP). В 1998 году костюм от ФОСП вошел в число 100 лучших товаров России, а в 2000-х предприятие лидировало в нише мужских костюмов (тогдашний губернатор Петербурга Владимир Яковлев часто упоминал, что носит именно костюмы от ФОСП).

В 2008 фабрику перевели в Купчино, а зданию на Мойке решили вернуть былой имперский блеск и открыть его двери для широких масс. Реконструкция 2009–2014 годов стала одной из самых масштабных в мире городского шопинга. Восстановили золоченые надписи и аттик с именами владельцев, по эскизам и фотографиям воссоздали атриум со шпилем. Над интерьерами, изучая исторические документы, работали несколько архитекторов из разных стран. На первом этаже — британец Кристофер Дженнер (модерн, лифты и мраморная лестница), на третьем — нью-йоркский мастер Рафаэль де Карденас (цветное стекло, металл и зеркала).

В 2015-м обновленный универмаг открылся. На площади 7200 кв. м разместились товары всемирно известных брендов, коллекции перспективных молодых дизайнеров Russian Wonderland, книжный корнер (который курирует эрмитажный магазин), дизайн-пространство DesignBoom, зона бьюти-шопинга Au Pont Rouge Beaute, салон красоты Paul Mitchell, мужская парикмахерская BON, французская кондитерская Garcon и многое другое.

Вера Кочеткова