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Фото: Дарья Репникова / Коммерсантъ

Как любовь

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"Стиль Путешествия". Приложение от , стр. 2

Свобода передвижения — вовсе не абсолютное право современного человека, как это ни абсурдно. Оно все еще регулируется границами, правительствами и всякими материальными факторами. Может быть, поэтому путешествия — перелеты, переезды и переходы — приносят ни с чем не сравнимую радость и адреналиновый взрыв. Утомительные дороги и некий дискомфорт во время странствий переносятся куда легче, чем в обыденной жизни. Кажется, что на пути к новым впечатлениям и познанию все препятствия преодолимы. Если есть такая возможность — путешествовать. Если выпало такое счастье. Страсть к перемене мест — жизнеобразующее чувство, возможно, заложенное в человеческой природе. И оно прекрасно. Почти как любовь.

Елена Федотова


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