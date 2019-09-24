Апарт-отели ставят рекорд

В первой половине 2019 года рынок сервисных апартаментов Петербурга пополнился на 8780 номеров (243 400 кв. м) против 2530 номеров (70 770 кв. м) за весь 2018 год. Это самый высокий показатель за историю сегмента в Северной столице.

Схожий по масштабам всплеск наблюдался в Петербурге в 2017 году, когда к продаже в комплексах сервисного формата было предложено 6000 номеров. Такие данные приводятся в исследовании международной консалтинговой компании Colliers International.

Всего, по данным компании, в первом полугодии 2019 года на рынок было выведено 9864 апартамента. Доминирующий объем — 89% (8780 номеров) сформировали сервисные апартаменты в составе пяти проектов: «Про’Молодость», Zoom Apart, START, IN2IT (вторая очередь) и Valo (третья очередь). Остальные 11% (1084 номера) пришлись на апарт-комплексы несервисного формата. Согласно прогнозам, в ближайшие два года заданный темп сохранится; принимая во внимание текущий объем строительства и анонсированные девелоперами проекты, к 2021 году сегмент пополнится еще на 4–4,5 тыс. апартаментов в комплексах сервисного формата.

Рост продемонстрировал и объем продаж: в первом полугодии 2019 года реализовано 1600 сервисных апартаментов, что в полтора раза больше, чем в первой половине 2018 года, когда было продано 1090 номеров. По оценке экспертов, от 75% до 90% покупок совершается в инвестиционных целях и только от 10% до 25% апартаментов приобретаются для личного проживания или последующей перепродажи.

В структуре распределения сервисных комплексов, в которых сегодня открыты продажи, преобладают проекты класса «комфорт» — на них приходится 74%, или совокупно 425 400 кв. м. Среди крупнейших комплексов этого класса — Valo, IN2IT, «Старт», Like, «Про’Молодость» и другие. Еще 26% объема первичного рынка (154 630 кв. м) сформированы бизнес-классом. В числе проектов этого сегмента — Docklands.SmArt, Docklands.Vasilievsky, YE'S Marata, Studio Moskovsky.

По словам Евгении Тучковой, заместителя директора департамента консалтинга Colliers International, формат апартаментов прочно укоренился на рынке Петербурга, о чем свидетельствует динамика вывода новых проектов. За последние пять лет объем всего первичного рынка апартаментов Северной столицы вырос в пять раз — со 189 тыс. кв. м до 1 млн кв. м, а количество проектов — с 10 до 48.

«При этом исторический центр Петербурга, накопленный опыт девелоперов и управляющих компаний, в том числе — международных операторов, создают благоприятные условия для появления в городе элитных комплексов. Мы ожидаем, что первые элитные проекты выйдут на рынок сервисных апартаментов Петербурга в перспективе трех лет и зададут сегменту новый вектор развития»,— добавляет Евгения Тучкова.

Денис Кожин