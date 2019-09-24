Дефицит предложения нарастает

По итогам полугодия суммарно было введено в эксплуатацию 23,8 тыс. кв. м офисных площадей (GLA) в четырех качественных бизнес-центрах.

Такие данные приводит Knight Frank St. Petersburg. Суммарная арендная площадь качественных бизнес-центров в Санкт-Петербурге по итогам первого полугодия 2019 года превысила 3,2 млн кв. м. По данным Knight Frank St. Petersburg, на начало июля оставалось свободными 137 тыс. кв. м, а средний уровень качественных вакантных площадей опустился до отметки 4,2%, сократившись на 0,5 п. п. Объем спроса в сегменте аренды составил около 43 тыс. кв. м офисных площадей, где лидирующим профилем стали телекоммуникационный и IT-сектор. Объем чистого поглощения превысил объем ввода новых площадей в 1,8 раза.

По итогам полугодия было построено четыре бизнес-центра площадью 23,8 тыс. кв. м. Кроме того, рынок аренды пополнил комплекс зданий холдинга «Империя», которые находятся на Большой Морской улице, 20, 22, 24, 26, 30, суммарной площадью 22,8 тыс. кв. м.

В первом полугодии 2019 года было сдано в аренду чуть более 49 тыс. кв. м офисных площадей высокого класса, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Распределение сделок по классам продемонстрировало превалирование доли аренды с объектами класса А — 54%. Основную долю в объеме сделок в размере 59% сформировали арендаторы и телекоммуникационного и IT-профиля, говорят в Knight Frank St. Petersburg.

Динамика чистого поглощения превысила объем ввода новых площадей в 1,8 раза, составив 33,9 тыс. кв. м. Дефицит помещений и минимальное поступление офисов на рынок аренды привели к уменьшению данного показателя, что отмечается с 2018 года.

По итогам первого полугодия 2019 года динамика изменения средневзвешенных ставок аренды была умеренной. В классе А произошло незначительное уменьшение показателя (на 0,4%), в результате чего средневзвешенная ставка аренды составила 1951 рубль за квадратный метр в месяц, включая НДС и операционные расходы. В классе В показатель достиг уровня 1190 рублей, увеличившись на 1% по сравнению с концом 2018 года. Динамика изменения уровня вакансии также не претерпела значительных изменений. В классе А уменьшение показателя составило 0,1 п. п., а в классе В — 0,7 п. п., в результате чего доля свободных помещений составила 3,3 и 4,6% соответственно.

На стадии строительства и реконструкции в Петербурге сегодня находится около 120 тыс. кв. м качественной офисной недвижимости, заявленной к вводу в эксплуатацию в 2019 году, включая бизнес-центры для собственных нужд компаний. Ввод запланированного объема офисов способен повысить уровень вакантного предложения до 5%. В связи с тем, что значительная часть объектов находится в разной степени строительной готовности и сроки некоторых из них уже неоднократно переносились, в реальности объем ввода может быть намного меньше заявленного.

Михаил Тюнин, заместитель генерального директора Knight Frank St. Petersburg, говорит: «С приходом новых компаний в Петербург и стремительным развитием молодых компаний из IT-сферы мы наблюдаем высокую деловую активность, следствием которой стал активный спрос. Из заявленных к вводу в этом году 120 тыс. кв. м на арендный рынок может поступить всего около 30%. Поэтому мы ожидаем, что качественное вакантное предложение на рынке, особенно в классе А, продолжит уменьшаться. Высокий спрос на качественные помещения подогревает интерес девелоперов и собственников к реновации своих объектов и к пересмотру устаревших концепций, что способно обеспечить заполнение объектов еще на этапе строительных работ. Мы видим серьезный вектор развития в этом направлении в перспективе двух лет».

Денис Кожин