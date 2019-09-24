Процесс деления начался

Каршеринг, еще пару лет назад казавшийся не более чем нишевой, экзотической услугой, сегодня уже всерьез начинает влиять на другие отрасли экономики.

Так, в сегменте автолизинга стали преобладать сделки с легковыми автомобилями, хотя еще два года назад больше всего приобретений в лизинг совершалось в части коммерческого транспорта: микроавтобусов и легких грузовиков. Причина этой перемены — именно в возросшем спросе на легковые автомобили со стороны каршеринговых компаний. Статистика впечатляет: только в Москве парк каршеринговых машин за три года вырос почти в 150 раз — до 22 тыс. машин.

Судя по всему, серьезную конкуренцию этот сегмент стал составлять и службам такси. По крайней мере, в Петербурге появились районы — как правило, отдаленные, такие как Колпино или Красное Село — от работы в которых некоторые каршеринговые компании стали отказываться. Причина в том, что там целенаправленно портятся автомобили, работающие в этом бизнесе. Конечно, нападения на автомобили можно объяснить обычным вандализмом, однако маловероятно, что острую ненависть к каршерингу испытывают жители только определенных частей города. Проще поверить в целенаправленные акции против конкурентов, отбирающих клиентов.

Заставляет нервничать расширение этого вида бизнеса и автодилеров: очевидно, что если потребитель «распробует» совместное владение автомобилем, продажи машин станут падать.

Разумеется, сейчас хватает скептиков, которые говорят, что многие не станут пользоваться каршерингом потому, что не знают, в каком состоянии находится машина, насколько исправны у нее тормоза и прочее. Однако со временем, вероятно, эти «тонкие места» будут устранены и владельцы бизнеса смогут найти решение подобных проблем.

Обкатав «экономику деления» на самом простом сегменте, бизнес начнет развивать ее и в других направлениях. Очевидно, где-то совместное владение окажется эффективным, а где-то потребитель по-прежнему предпочтет консервативную собственность. Выиграет тот предприниматель, который отгадает, что придет на смену автомобилям.

Валерий Грибанов, редактор business guide «Экономика региона»