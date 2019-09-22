Россия заняла второе место на чемпионате мира по боксу AIBA

В Екатеринбурге подвели итоги окончания чемпионата мира по боксу AIBA среди мужчин. Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, Россия заняла второе место в медальном зачете, уступив Узбекистану, который завоевал три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды. У российских спортсменов четыре медали - три золотых и одна бронзовая.

Первое золото в весовой категории до 69 кг завоевал капитан российской сборной Андрей Замковой. Он противостоял британцу Пэту Маккормаку. Второе золото в весовой категории до 75 кг взял боксер из Крыма Глеб Бакши, который боролся с филиппинцем Эумиром Марсиалем. В категории до 91 кг победил Муслим Гаджимагомедов, которому противостоял эквадорец Хулио Сезара Кастильо Торреса. Бронзовую медаль в весовой категории более 91 кг завоевал Максим Бабанин.

Победителей и призеров чемпионата награждали министр спорта РФ Павел Колобков, полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Федерации бокса России Умар Кремлев.

ХХ юбилейный чемпионат мира по боксу AIBA проходил в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября. Организаторами выступили Международная ассоциация бокса, Минспорта РФ, Федерация бокса России и правительство Свердловской области. В международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» прошло более 350 поединков, в которых участвовали 365 спортсменов из 78 стран.