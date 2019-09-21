Медаль «За заслуги» вручили бенефициару СК «ЮгСтройИмпериал» Николаю Амосову

21 сентября состоялось торжественное награждение заслуженных деятелей Кубани, посвященное празднованию 226-й годовщины со Дня основания города Краснодара. Медали и Почетные грамоты вручали глава города Евгений Первышов и председатель городской Думы Вера Галушко.

Медаль «За заслуги» получили организации и деятели, принявшие активное участие в развитии различных сфер жизни краевой столицы. За высокий вклад в развитие и благоустройство городской среды памятную медаль получил председатель совета директоров компании «ЮгСтройИмпериал» Николай Амосов.

- Приятно видеть, как с каждым годом улучшается Краснодар. Появляется все больше мест, где маленькие и взрослые жители могут с пользой провести время, формируются доступные локации для спорта и отдыха, развивается социальная сфера. Я рад, что есть возможность поучаствовать в этом движении на пути к воспитанию осознанного здорового поколения, помочь в раскрытии потенциала юных краснодарцев», - сказал Николай Амосов, бенефициар СК «ЮгСтройИмпериал».

За прошедший год «ЮгСтройИмпериал» сдал в эксплуатацию 2 бульвара по улицам Дальняя (с единственным в Краснодаре памятником И.С.Тургеневу) и Бородинской (вдоль Ботанического сада КубГу). На данный момент подготовлен проект школы в поселке Знаменский, готовится к открытию Школа бокса и борьбы для юных спортсменов в Пашковском районе, строится муниципальная поликлиника в районе ХБК. Проектировщики компании приступили к разработке детских садов в станице Динской и поселке Знаменский. Подготовлена строительная площадка и идут работы по возведению храма в честь Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла в поселке Знаменский. «ЮгСтройИмпериал» откликается и активно участвует в проектах, связанных с благоустройством города.

- Сегодня в наших руках сделать так, чтобы людям было комфортно жить в Краснодаре. Чтобы у детей была возможность тренироваться и играть на хороших площадках рядом с домом, а у взрослых – отдыхать и полезно проводить время - Краснодар объединяет семьи. Хорошее благоустройство города – это показатель качества жизни населения. Хочется поблагодарить Администрацию города Краснодар и всех причастных к тому, что город растет, развивается и является достойной краевой столицей по всем показателям! – сказал Николай Амосов.

Краснодар объединяет жителей одной общей целью - делать город лучше. Вручение наград – это возможность выказать признание выдающихся заслуг граждан, трудовых коллективов перед муниципальным образованием город Краснодар и поощрить граждан и коллективы предприятий и организаций за деятельность, направленную на обеспечение благополучия города и рост благосостояния его населения, а также за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд.