8 фильмов фестиваля «Амфест»

В Москве стартовал 14-й независимый фестиваль американского кино «Амфест». В течение месяца в кинотеатре «Октябрь» покажут хиты «Сандэнса» и новинки инди-кинематографа, которые не окажутся в российском прокате. В рамках «Амфеста» состоится и российская премьера нового фильма «Томас» классика американского кинематографа Абеля Феррары, на которую приедет сам режиссер. Weekend рассказывает о главных премьерах фестиваля

Хорошая осанка режиссер Долли Уэллс

Выпускница киношколы Лилиан (Грейс Ван Паттен) приезжает в Нью-Йорк, где неожиданно расстается с парнем и селится в бруклинской квартире вместе с именитой британской писательницей Джулией Прайс (Эмили Мортимер). Каждый день Лилиан записывает аудиосообщения своему отцу в надежде получить ответ, курит в ванных и коридорах и чувствует себя как дома, пока в ее дневнике не появляется послание от ее чопорной и нелюдимой соседки. «Хорошая осанка» — свежая остроумная история о том, как миллениалы и поколение Х пытаются найти общий язык. Режиссерский дебют известной британской актрисы Долли Уэллс получился камерным и деликатным, а ее близкая подруга Эмили Мортимер сыграла в нем, пожалуй, одну из лучших своих ролей.

30 сентября, 20.00, 12 октября, 16.30

Отлив режиссер Кевин Макмаллин

Еще один режиссерский дебют — чувственный подростковый триллер «Отлив» Кевина Макмаллина, снятый студией А24, подарившей миру «Середину 90-х» и «Жаркие летние ночи». Пляжный городок в Нью-Джерси ежегодно наводняется состоятельными семьями из Новой Англии с их занятными безделушками, дорогой выпивкой и фамильными драгоценностями. За всем этим добром охотятся местные ребята (Джейден Мартелл — Билл Денбро из «Оно», Киан Джонсон из «Эйфории» и Дэниел Золгадри из «Первому игроку приготовиться») — вламываются в летние домики, чтобы обменять награбленное на бургеры в забегаловке неподалеку. Однажды Алан и его младший брат Питер находят в заброшенном особняке мешок с золотыми монетами, и тут, как и положено, начинается настоящее испытание: Алан мечется между верностью друзьям, желанием сохранить свой секрет, нежным летним романом и распрями в собственной банде. Невероятные сюжетные твисты и приключенческий задор этой истории взросления заставляют вспомнить «Балбесов» Ричарда Доннера, а нарастающее состояние тревоги, свойственное возрасту героев,— саспенс экранизаций Стивена Кинга, и в первую очередь, конечно, «Останься со мной» Роба Райнера.

28 сентября, 20.00, 6 октября, 16.00

Прощание режиссер Лулу Ван

Выросшая в Америке дочка китайских эмигрантов Билли живет в Бруклине и внезапно узнает, что ее бабушка серьезно больна. Решив провести с ней ее последние дни, Билли едет в Китай на встречу со своей семьей, чтобы принять участие в изобретательном фарсе: тщательно скрывая от старушки смертельный диагноз, семья выдумывает повод для внезапного реюниона и устраивает свадьбу ее внуку. Главную роль в «Прощании», еще одном инди-хите студии А24 и одном из лучших фильмов минувшего «Сандэнса», сыграла звезда «Безумно богатых азиатов» и «8 подруг Оушена» Аквафина. Ее Билли — смешная, неловкая и неуместная, лучшая подруга героинь Гервиг, Шазелла, Баумбаха — не может прижиться ни Америке, ни в собственной семье. Автобиографичный мамблкор американки китайского происхождения Лулу Ван — немного абсурдный разговор о разности культур, смерти и противостоящей ей безусловной любви.

10 октября, 20.00

Системное безумие режиссер Джейсон Мьюз

Ностальгическая метакомедия для фанатов фильмов Кевина Смита — о выросших тусовщиках из супермаркета и толковых парнях с обочины жизни. Повзрослевший, разочарованный и непривычно трезвый Джейсон Мьюз в исполнении Джейсона Мьюза (1/2 «Джея и Молчаливого Боба»), смертельно уставший от образа накуренного придурка, страдает, что Голливуд не воспринимает его всерьез, а мир по-прежнему сходит с ума от его альтер эго. Его друг Кевин Смит советует Джейсону/Джею найти и прочесть загадочную методичку по актерскому мастерству, отправляя его в безумное путешествие на поиски этой «книги жизни». И пусть раньше шутки были смешнее и умнее, «Системное безумие» приносит удовольствие не только потому, что пытается серьезно разговаривать о чем-то нежно любимом, но и из-за огромного количества звездных камео: Дэнни Трехо, Брайан О’Хэллоран, Зак Галлиган, Джадд Нельсон и даже Стэн Ли, для которого этот фильм стал последним появлением на широком экране.

28 сентября, 16.30, 9 октября, 19.30

Инициалы С.Г. режиссеры Даниэль Гарсиа и Рания Аттиех

«Инициалы С.Г.», фильм режиссерского дуэта Даниэля Гарсиа и Рании Аттиех, то ли сюрреалистичный фарс, то ли черная комедия с неожиданными отсылками к криминальной классике вроде «Славных парней» Скорсезе и «На последнем дыхании» Годара. Главный герой Серхио Гарсес — не слишком удачливый аргентинский актер, который ждет, что с ним вот-вот приключится что-то большое и значимое. В этом бесконечном ожидании он ходит с разбитым носом, перебивается работой в сомнительных проектах и постепенно сводит с ума зрителя своим прогрессирующим безумием. Не самую многообещающую завязку с лихвой окупают испанские кавер-версии песен Сержа Генсбура, альтер эго главного героя, похожего на него как две капли воды, жаркий и прекрасный Буэнос-Айрес, а также Диего Перетти и Джулианна Николсон в главных ролях.

1 октября, 19.30, 13 октября, 15.00

Nimic режиссер Йоргос Лантимос

Тревожная фантазия, всего за 12 минут мигрирующая из хоррора в черную комедию и обратно. Возвращаясь с репетиции, знаменитый виолончелист встречает в метро незнакомую девушку, с которой вступает в странную, вызывающую больше вопросов, чем ответов, связь. После нашумевшей, но относительно простой «Фаворитки» «Nimic» кажется возвращением Йоргоса Лантимоса к самому себе. Это безупречное «упражнение в ужасном», кинематографический синтаксис которого заставляет вспомнить и «Клык», и «Убийство священного оленя», только на этот раз собственную вселенную Лантимос уместил в 12 минут. Название как нельзя точно передает содержание фильма — «nimic» с румынского переводится как «ничто» или «что угодно». Формально совершенный триллер о потере идентичности и жутком, пульсирующем здесь в каждом кадре.

6 октября, 18.00

Томас режиссер Абель Феррара

Самый громкий и ожидаемый фильм фестиваля — первая за последние пять лет картина Абеля Феррары с его любимым Уиллемом Дэфо в главной роли, мировая премьера которого состоялась в Канне. Интимный (авто)портрет американского режиссера, который на протяжении двух часов изгоняет личных демонов на большой экран. Томас — стареющий режиссер из Нью-Йорка, который пытается по кускам собрать утраченную идентичность: позади бурная молодость, впереди — кризис и неизвестность. Феррара снимал картину в своей квартире в Риме и отдал в жены и дочери Томасу своих собственных жену и дочь, чтобы граница между вымыслом и реальностью стала еще более тонкой и проницаемой.

2 октября, 20.00

Они ползут за тобой режиссеры Бриттани Поултон, Дэн Мэдисон Сэведж

Дебют из программы «Сандэнса», триллер о жизни закрытой религиозной общины в горах Аппалачи, в котором природа становится одной из главных героинь фильма. Религиозные фанатики используют для своих ритуалов гадюк и других ядовитых змей, с которыми ловко обращается пастор-проповедник, призывая на помощь молитвы, смирение и любовь к Богу. Его молодая дочь, страдающая от жестких правил и не желающая участвовать в большом обмане, однажды сбегает из поселения. «Они ползут за тобой» — фильм, сделанный по лекалам жанра (община с лидером, беглянка, случайный спаситель и печальный финал), но эти лекала безупречны, особенно в сочетании с актерской игрой, и здесь женщины предсказуемо оказываются интереснее, гибче и ужаснее мужчин (Элис Энглерт в роли главной героини и Оливия Колман в роли ее одержимой бабушки).

4 октября, 20.30, 13 октября, 17.00