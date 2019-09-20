Новым вице-спикером Госсовета стал Марат Ахметов

20 сентября, пятница
Депутаты Госсовета утвердили бывшего вице-премьера и министра сельского хозяйства республики Марата Ахметова новым вице-спикером парламента. Его кандидатура была предложена председателем Госсовета Фаридом Мухаметшиным.
Также должность вице-спикеров сохранили Юрий Камалтынов и Татьяна Ларионова (последняя работает на непостоянной основе). Секретарем Госсовета вновь стала Лилия Маврина.
Депутаты также образовали восемь профильных комитетов. По сравнению с пятом созывом появился новый комитет — по жилищной политике и инфраструктурному развитию.