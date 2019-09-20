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Новым вице-спикером Госсовета стал Марат Ахметов

Депутаты Госсовета утвердили бывшего вице-премьера и министра сельского хозяйства республики Марата Ахметова новым вице-спикером парламента. Его кандидатура была предложена председателем Госсовета Фаридом Мухаметшиным.

Также должность вице-спикеров сохранили Юрий Камалтынов и Татьяна Ларионова (последняя работает на непостоянной основе). Секретарем Госсовета вновь стала Лилия Маврина.

Депутаты также образовали восемь профильных комитетов. По сравнению с пятом созывом появился новый комитет — по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"


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