В Перми будут судить иеговиста из Краснодара

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении 43-летнего уроженца Краснодара. Он обвиняется по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в силу решение о ликвидации, запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в признаны террористическими). По данным источников «Ъ-Прикамье, речь идет об объединении «Свидетели Иеговы» и его участнике Алексее Мецгере.

Следствием установлено, что с июля 2017 года по май 2018 года обвиняемый на территории Перми принимал участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

По данным следствия, обвиняемый знал, что религиозное объединение запрещено, но умышленно занимался его пропагандой.

Санкции по данной статье предусмотрены в виде штрафа от 300 тыс. руб. до 600 тыс. руб., принудительных работ от одного до четырех лет с лишением права занимать определенные должности, лишения свободы от двух до шести лет.

Напомним, летом 2019 года в Перми был вынесен первый в региональной практике приговор об участии в деятельности организации «Управленческий центр свидетелей Иеговы» (запрещена в РФ). Бывший председатель его местного отделения Александр Соловьев приговорен к штрафу 300 тыс. руб. При этом обвинение просило отправить его в колонию на 3,5 года.