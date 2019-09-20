В отношении бывшего краевого замминистра возбудили уголовное дело за убийство собак

Отделение МВД России по Горнозаводскому округу возбудило уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, повлекшего гибель четырех собак породы западно-сибирская лайка. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.245 УК РФ. Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, хозяин собак заявил, что они были застрелены Виктором Усенко, директором охотхозяйства «Глухарь» (Горнозаводский район). Господин Усенко до 2016 года занимал пост должность первого заместителя министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. По информации охотника, все произошло в присутствии районного охотинспектора. Экс-чиновник объяснил свои действия тем, что собачий лай «мешает ему охотиться».