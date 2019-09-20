Инновации не торопятся на прилавок

При высокой доле расходов на инновационную продукцию Россия отстает по общей ее доле в объеме продаж, говорится в свежем исследовании Высшей школы экономики «Инновационное развитие в России и странах ЕС». Так, по итогам 2018 года РФ заняла девятое место среди европейских стран по затратам на технологические инновации — их доля составила 2,1% стоимости отгруженной продукции и сравнима с показателями Австрии (2,2%) и Франции (2%). Лидерами по расходам стали Швеция (3,8%) и Дания (3,3%), для которых характерно преобладание интеллектуальной составляющей инновационного процесса — свыше двух третей их расходов приходятся на научные исследования и разработки.

В России на научные инновации также тратится крупная доля расходов — 45,2%, что соответствует среднеевропейскому уровню. Столько же тратят Чехия и Болгария, расположившиеся по общим затратам на инновации в нижней части рейтинга (1,4% и 0,8% соответственно). Еще треть расходов на инновации в РФ приходится на модернизацию производств — закупку оборудования и современного ПО. Как отмечают авторы исследования Кирилл Дитковский и Евгения Евневич, за рубежом этот показатель заметно варьируется: больше половины расходов на обновление основных фондов направляют страны Восточной Европы и Прибалтика, Германия же и Швеция тратят на это только седьмую и десятую часть всех «инновационных» расходов соответственно.

Впрочем, прямой связи интенсивности затрат с результатами не показано: так, по ключевому показателю, доле инновационных товаров и услуг в объеме продаж, РФ заняла в рейтинге лишь 24-е место (6,5%) — это сопоставимо с результатами Польши (6,3%) и Болгарии (6%) при меньших затратах (1,5% и 0,8% соответственно). Однако лидирующая по затратам на инновации Швеция также продемонстрировала сравнительно низкую результативность, произведя 8,7% инновационных товаров в их общей массе. Соседствующие же с Россией по доле трат на инновации Франция и Австрия произвели 9,9% и 12,6% такой продукции. Вдвое превысили российский показатель Великобритания (15,5%) и Литва (14,7%), а наилучший результат показали Словакия и Испания — при невысоких затратах в 1,2% и 1,3% выпуск инновационной продукции в странах составил пятую часть. Румыния и Люксембург заняли последние строчки рейтинга как по расходам, так и по их результативности.

Диана Галиева