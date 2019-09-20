Масло увязло в кредитах

ООО «Парадизгрупп» объявило торги по имуществу ООО «ЮНК-Агропродукт», находящемуся в залоге АО «Юникредит Банк». На аукцион выставят пять лотов общей стоимостью 115,1 млн руб. Предприятие признано банкротом в 2016 году, общая сумма долга перед кредиторами — более 10 млрд руб. «ЮНК-Агропродукт» входит в группу ЮНК, подконтрольную бизнесмену Юрию Ковалеву. В 2011 году руководство холдинга заявило ряд серьезных инвестиционных проектов. Для них были привлечены крупные кредиты, однако вернуть заемные средства не удалось, что привело к банкротству группы компаний и уголовному преследованию руководства ЮНК.



Организатор торгов — ООО «Парадизгрупп» сообщает об аукционе по продаже имущества ООО «ЮНК-Агропродукт», находящегося в залоге у АО «Юникредит Банк». На торги выставят пять лотов общей стоимостью 115,1 млн руб. В их числе — линия разлива растительного масла в ПЭТ-бутылки, упаковочное и другое оборудование, производственные мощности и т. д.

«ЮНК-Агропродукт» признан банкротом в 2016 году по заявлению АО «Юникредит Банк» на сумму 588,3 млн руб. Общая сумма установленной в реестре задолженности превышает 5,8 млрд руб. Кроме того, в суд обратились кредиторы с исками еще на 4,8 млрд руб. В числе кредиторов компании Юникредит-банк, ББР-банк, БМ-банк (правопреемник Банка Москвы), «Газпром межрегионгаз», «Экспресс-Логистика» и «Алексеевка-Трейд» (ранее — «ЭФКО-Трейд»). При этом балансовая стоимость имущества составляла немногим более 2,7 млн руб.

«ЮНК-Агропродукт» зарегистрирован в Кропоткине в 1993 году. Основной вид деятельности — производство растительных и животных масел и жиров. Уставный капитал — 530 млн руб. Контролирующий акционер — Юрий Ковалев. В 2014 году выручка предприятия составила 3,82 млрд руб., прибыль — 24,1 млн руб. В 2015-м выручка упала до 38,3 млн руб., чистый убыток составил 185,9 млн руб.

Компания «ЮНК-Агропродукт», специализировавшаяся на производстве растительного масла, входила в ГК ЮНК, подконтрольную Юрию Ковалеву. Холдинг также занимался торговлей сельхозпродукцией («Опттрейд»), перевозкой зерна («Экспресс-Логистика»), производством муки («Сил-Трейд»). Ежегодная выручка ЮНК превышала 10 млрд руб.

В 2011 году руководство холдинга заявило ряд крупных инвестиционных проектов: фирма «Опттрейд» планировала построить крахмало-паточный завод за 2,5 млрд руб., а «ЮНК-Агропродукт» начал расширять маслоэкстракционный завод. Соглашение о проекте было подписано между руководством холдинга и администрацией Кавказского района на инвестфоруме в Сочи. В 2014 году министерство стратегического развития края сообщало, что «ЮНК-Агропродукт» в ходе проекта по расширению мощностей переработки подсолнечника поэтапно ввел в эксплуатацию объекты первой и второй очередей маслоэкстракционного завода. Инвестиции оценивались в 1,1 млрд руб. Проектная мощность предприятия была заявлена в пределах 1,2 тыс. т готовой продукции в сутки.

Для реализации этих проектов были привлечены крупные кредиты, однако вернуть их не удалось, что привело к банкротству группы компаний и уголовному преследованию руководства ЮНК.

Уголовное дело в отношении Юрия и Дмитрия Ковалевых, а также еще пятерых сотрудников холдинга ЮНК возбуждено по многочисленным эпизодам мошенничества в особо крупном размере и мошенничества в предпринимательской сфере (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1). По версии обвинения, подсудимые причастны к незаконному получению банковских кредитов и махинациям при возврате НДС. Расследование дела не завершено.

По словам финансового аналитика «Финам» Алексея Калачева, будь отрасль на подъеме, в регионе нашлись бы желающие приобрести на торгах производственное имущество, а то и весь производственно-имущественный комплекс по цене ниже рыночной стоимости. Однако, по мнению эксперта, масложировая промышленность на сегодня располагает избыточными производственными мощностями, загруженными примерно лишь на 70%. «Особенно это касается юга России. Объемы переработки подсолнечника стабильны и меняются незначительно, а рост урожайности находит выход в увеличении объемов экспорта семян. По всей видимости, сейчас не самая удачная конъюнктура для продажи оборудования маслозавода, но процедуры банкротства идут своим чередом. Если на лоты не находятся претенденты, к следующим торгам цена снижается еще ниже, пока имущество не будет продано»,— сказал господин Калачев.

Елена Рыжкова