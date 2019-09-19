ФСБ разглядела ложную слепоту

Следственный комитет России (СКР) расследует уголовное дело о массовой фальсификации диагнозов в больницах Орловской области. Как полагают следователи, при помощи подкупа врачей как минимум десять человек смогли оформить лжеинвалидность по зрению и получить пенсионные выплаты на сумму более 1 млн руб. Координировала схему и распределяла взятки местная пенсионерка, которую вычислили оперативники ФСБ. Источники “Ъ” полагают, что количество подозреваемых может вырасти.

О расследовании уголовного дела «по фактам мошеннического получения выплат лицами, якобы утратившими трудоспособность» “Ъ” рассказали источники в силовых кругах региона. По их данным, оно было возбуждено в конце марта по материалам региональных управлений ФСБ и МВД. В управлении СКР по Орловской области уточнили, что дело расследуется по двум статьям — о мошенничестве при получении выплат организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) и получении должностными лицами взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

На данный момент в статусе подозреваемых по делу проходят 15 человек, четверо из которых — медицинские работники.

Все они находятся под подпиской о невыезде, обвинение еще никому не предъявлено.

Согласно версии следствия, с 2015 года в Орле действовал «конвейер» по оформлению фиктивных справок об инвалидности. «Подозреваемые, не имеющие заболеваний, для получения пенсионных выплат по утрате трудоспособности пользовались услугами посредника — местной жительницы. Они передавали ей денежное вознаграждение и при содействии медиков получали ложные диагнозы. Впоследствии эти документы направлялись в Пенсионный фонд РФ для получения пенсионных выплат»,— рассказали в СКР.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом расследования, уточнил, что на данный момент из возможного числа лжеинвалидов подозреваемыми по делу проходят только десять человек, фиктивные диагнозы которых связаны с болезнями глаз.

Совокупный ущерб бюджету оценивается на сумму более 1 млн руб. При этом СКР отрабатывает и другие случаи возможного мошенничества, в том числе по иным диагнозам. «По каждому из них проводятся не только допросы и обыски, но и специальная медицинская экспертиза, которая должна подтвердить или опровергнуть нетрудоспособность. Без ее заключения нельзя сделать окончательной вывод, действительно человек болен или он врет, поэтому количество подозреваемых и размер ущерба могут вырасти».

По словам собеседника “Ъ”, посредничество и фактическую организацию схемы вменяют пенсионерке Валентине Кулаковой, которая подыскивала желающих получить диагноз и осуществляла сопровождение, в том числе распределяла деньги между медиками. При этом поймать подозреваемых с поличным — непосредственно в момент передачи взяток — оперативникам не удалось.

Согласно показаниям фигурантов, «покупка» инвалидности стоила не более 100 тыс. руб.

В СКР резюмировали, что об окончательной квалификации преступления говорить пока рано, поскольку по делу «интенсивно проводятся необходимые следственные действия»: «На текущий момент проведено более 110 допросов, 48 обысков, назначены судебно-медицинские экспертизы: медико-социальные, фоноскопические, почерковедческие, химические, технико-криминалистические, компьютерные».

По данным издания «Орловские новости», благодаря фиктивным диагнозам лжеинвалидность могли получить более сотни жителей Орла, а количество задействованных в схеме врачей якобы превышает 40 человек. В СКР эту информацию предпочитают не комментировать. Руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин не ответил на звонки “Ъ”.

Андрей Прах, Воронеж